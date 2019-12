Prima della Scala | dove vederla o ascoltarla | dalla diretta tv ai 38 luoghi della

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) A Milano c’è la Tosca in aeroporto. E al museo, in piazza, al cinema, in carcere. La, si sa, è per pochi fortunati, ma anche chi non ha un invito per la serata inauguralestagione lirica tra le più prestigiose del mondo può vedere la Tosca di Giacomo Puccinidal maestro Riccardo Chailly grazie alla “Diffusa”, che la trasmetterà in 38di Milano. Chi abita altrove potrà seguirla attraverso la radio o la televisione, comodamente seduto in poltrona perché la Rai trasmette la serata inauguralein, insieme a interviste e approfondimenti. Piccola guida pratica per la serata del 7 dicembre. Televisione Anche quest’anno lasi potrà vedere comodamente dal salotto di casa, grazie alladi Rai1, che accompagnerà lo spettatore alla scopertaTosca con approfondimenti e interviste. La produzione di Rai ...

Raiofficialnews : La prima puntata della terza stagione de #IMedici registra una crescita di 1.4 punti percentuali rispetto a ottobre… - borghi_claudio : Scusa @simonespetia ma GLI VOGLIAMO CHIEDERE O NO a Troa se ha detto che lui ha negoziato il testo PRIMA della riso… - tancredipalmeri : PAZZESCO! Cristiano Ronaldo ha aspettato in macchina nel parcheggio prima di entrare nell’auditorium per i premi de… -