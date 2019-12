Pillars of Eternity II | Deadfire – Ultimate Edition arriverà su console a gennaio 2020

gamerbrain

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Il produttore di videogiochi indipendente Versus Evil e lo sviluppatore Obsidian Entertainment hanno annunciato cheofII:sarà disponibile dal 28per Xbox One e PlayStation®4, mentre la data della versione Nintendo Switch™ sarà comunicata all’inizio del prossimo anno. Originariamente lanciato per PC e Mac,ha conquistato la critica globale. Al prezzo di $59.99,ofII:include tutti i principali aggiornamenti ed espansioni disponibili per la versione PC. Oltre alla vasta campagna principale del gioco, gli utenti potranno anche seguire il richiamo di Vatnir in Beast of Winter, affrontare le sfide del crogiolo di Kazuwari in Seeker, Slayer, Survivor o farsi strada ...

NintendoHall : Pillars Of Eternity II: Deadfire, il titolo aggiornato alla versione 2.56.00 su Nintendo Switch… - NintendoHall : Pillars Of Eternity II: Deadfire, il titolo aggiornato alla versione 2.56.00 su Nintendo Switch… - Eurogamer_it : Annunciata la data di uscita di #PillarsofEternityIIDeadfire Ultimate Edition per PS4 e Xbox One. -