Marca | il Real pensa a Fabian Ruiz | ma i rapporti tra Florentino e De Laurentiis non

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Sarebbero quattro, secondo, i nomi su cui punterà ilMadrid per il centrocampo nel prossimo mercato, tra questi c’è anche quello diIl centrocampista di Napoli è nella lista dei futuri acquisti per rafforzare il nucleo. Le relazioni giunte dagli osservatori che ilha inviato sono molto favorevoli e sottolineano la sua qualità, personalità e giovinezza, oltre all’enorme progresso che sta avendo l’ex giocatore di Betis. Il problema principale è che l’operazione sarebbe di estrema difficoltà, in primo luogo a causa delle alte pretese di Napoli, che lavora per proteggerla, e in secondo luogo a causa delle relazioni deteriorate con il suo presidente, Aurelio De. Dopo la mancata chiusura infatti dell’affarele relazioni traPerez e il presidente azzurro non si sono mai ristabilite L'articolo: ...

