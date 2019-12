Lazio-Juventus | streaming e tv | dove vedere la 15a giornata di Serie A

Lazio - Inzaghi : «Juventus fortissima. Sfida scudetto? Rimaniamo umili» : Simone Inzaghi, intervenuto nel corso dell’inaugurazione dello store della Lazio, ha parlato della Juventus, prossima avversaria in Serie A (Dalla nostra inviata a Roma, Jessica Reatini) – Anche Simone Inzaghi presente all’inaugurazione del nuovo store della Lazio nella Capitale, in Via di Propaganda. Ecco le dichiarazioni del tecnico biancoceleste sulla Sfida in campionato contro la Juventus di Sarri. «È sempre difficile ...

Lazio e Roma alla ‘prova del nove’ : battere Juventus e Inter per diventare outsider nella lotta Scudetto : Un inizio stagione al rilento, poi hanno ingranato la quinta e non si sono fermate più. Lazio e Roma continuano ad andare di pari passo, il Derby della Capitale si gioca anche in classifica. Sei vittorie consecutive hanno permesso ai biancocelesti di confermarsi al terzo posto, in piena zona Champions League e prendere il distacco da Atalanta (+5) e Napoli (+10). I giallorossi sono anche loro lì, due lunghezze sotto ai cugini rivali e con ...

Lazio-Juventus - probabili formazioni : Correa e Immobile sfidano CR7 e Dybala : Sabato 7 dicembre 2019 allo Stadio Olimpico si disputerà il match tra Lazio e Juventus, valido per il 15° turno di Serie A. Un incontro di vertice che vedrà la seconda e terza della classe darsi battaglia. La Lazio viaggia a ritmi altissimi in questa stagione con una terza posizione da 30 lunghezze, 'figlia' del secondo miglior attacco e la terza miglior difesa. Nel 14° turno, ieri, i biancocelesti hanno piegato l'Udinese con un rotondo 3-0 nel ...

Van Dijk Juventus - riveLazione dalla Spagna : bianconeri forti sul difensore! : VAN Dijk Juventus- Un clamoroso matrimonio che potrebbe aprire le porte della Juventus a Van Dijk. Secondo quanto riportato da “El Desmarque“, la Juventus potrebbe affondare il tiro sul centrale olandese in forza al Liverpool. Un matrimonio che potrebbe concretizzarsi solamente nel caso in cui il centrale difensivo dovesse aprire concretamente all’addio al club inglese. Paratici resta alla finestra e osserva interessato. La ...

Serie A - calendario 15^ giornata in tv : Inter-Roma su Sky - Lazio-Juventus su Dazn : Il campionato di Serie A tornerà nel weekend del ponte dell’Immacolata con un turno ricco di big match e, soprattutto, con un cambio al vertice della classifica. La Juventus, fermata in casa dal Sassuolo, ha visto l’Inter passargli davanti. Le due squadre sono separate da 1 punto e potremmo assistere ad altri colpi di scena tra qualche giorno. Saranno proprio i nerazzurri ad inaugurare la 15ª giornata, visto che poi avranno il delicato impegno ...

Lazio-Udinese - Simone Inzaghi : “con la Juventus ce la giocheremo con tutti i nostri mezzi” : “Ora continuiamo così, veniamo da un bel filotto di vittorie, ma adesso ci aspetta una partita molto impegnativa con la Juventus: ce la giocheremo con tutti i nostri mezzi”. Queste le parole del tecnico della Lazio, Simone Inzaghi dopo la vittoria con l’Udinese per 3-0, la sesta consecutiva in campionato, che conferma il terzo posto in classifica e lancia i biancocelesti verso il prossimo impegno contro la Juventus. ...

Calcio - Serie A 2019 : Inter nuova capolista - Cristiano Ronaldo salva la Juventus. Vola la Lazio di Simone Inzaghi : Giornata numero 14 della Serie A di Calcio 2019 che ha vissuto quest’oggi un intenso pomeriggio di partite, iniziato con il lunch match delle 12.30, quando la Juventus avanti 1-0 al 20′ grazie al gol di Leonardo Bonucci si è fatta rimontare dal Sassuolo, trascinato da Jeremie Boga e Ciccio Caputo. A mettere le cose a posto ci pensato dunque Cristiano Ronaldo al 68′ su Calcio di rigore, per il definitivo 2-2. Del mezzo passo ...

Dybala Juventus - la riveLazione di Sarri nel post gara : “Ma che cazzo tiri da lì?” : Dybala Juventus- Una punizione letale e devastante, la quale ha consentito alla Juventus di raggiungere il primato nel girone con una giornata d’anticipo. Bianconeri compatti e perfetti in ogni aspetto. Ottima interpretazione offensiva, ma perfetta anche la fase difensiva. Dybala sugli scudi, autore di una prestazione esaltante sotto tutti i punti di vista. Qualità, forza fisica ed esplosività, ma anche grande temperamento. La sensazione è ...

Pagelle e Highlights 13^ giornata : Lecce-Cagliari 2-2 - finale da brividi! Roma-Brescia 3-0 - Sassuolo-Lazio 1-2 - Caicedo letale. Atalanta-Juventus 1-3 - super Higuain. Torino-Inter 0-3 - ancora Lukaku : Pagelle 13 giornata- Tutto pronto per la 13^ giornata si Serie A. Si partirà con Atalanta-Juventus. Bianconeri chiamati alla vittoria per cercare di difendere il primato in classifica. Occhio all’ottimo stato di forma della compagine bergamasca, pronta a rendere complicati i piani di Sarri. Alle 18:00 altra super sfida di cartello tra Milan-Napoli, con rossoneri […] L'articolo Pagelle e Highlights 13^ giornata: Lecce-Cagliari 2-2, ...

Pagelle e Highlights 13^ giornata : Lecce-Cagliari rinviata a domani - ore 15 : 00! Roma-Brescia 3-0 - Sassuolo-Lazio 1-2 - Caicedo letale. Atalanta-Juventus 1-3 - super Higuain. Torino-Inter 0-3 - ancora Lukaku : Pagelle 13 giornata- Tutto pronto per la 13^ giornata si Serie A. Si partirà con Atalanta-Juventus. Bianconeri chiamati alla vittoria per cercare di difendere il primato in classifica. Occhio all’ottimo stato di forma della compagine bergamasca, pronta a rendere complicati i piani di Sarri. Alle 18:00 altra super sfida di cartello tra Milan-Napoli, con rossoneri […] L'articolo Pagelle e Highlights 13^ giornata: Lecce-Cagliari ...

Juventus - spunta la riveLazione : “De Ligt? Credo si sia pentito di aver scelto la Juve” : De Ligt Juventus, un matrimonio nato in estate sulla base di oltre 70 milioni di euro. Un matrimonio solido nonostante le prime difficoltà riscontrate dal centrale olandese in questo inizio di stagione. Impatto con la nuova Serie A decisamente complicato, ma la sensazione è che l’ex Ajax abbia avuto anche un dose di sostanziale sfortuna […] L'articolo Juventus, spunta la rivelazione: “De Ligt? Credo si sia pentito di aver ...

De Ligt Juventus - la riveLazione spiazza tutti : “Credo si sia pentito di aver detto sì alla Juve” : DE Ligt Juventus- Un impatto decisamente complicato con la Serie A, ma ottimi margini di miglioramento in chiave presente, ma soprattutto futura. De Ligt, dopo il ko di Chiellini, è stato chiamato subito in causa ad occupare il ruolo da titolare nella difesa bianconera. Un inizio di stagione decisamente altalenante, complice l’impatto con la Serie A e un po’ di sfortuna. Tuttavia, Patrick Kluivert, attuale responsabile del settore ...

Diretta/ Juventus Lazio Primavera - risultato finale 3-1 - : biancocelesti spreconi : Diretta Juventus Lazio Primavera streaming video tv: risultato finale 3-1. biancocelesti spreconi nella partita valida per la 8giornata di Primavera 1.

Serie A – Juventus Inter : la riveLazione di Juric sorprende tutti : Juventus Inter – La vera sfida per il titolo di Campione d’Italia, pare essere ormai delineata. A giocarsela fino alla fine, saranno con ogni probabilità bianconeri e nerazzurri. Il primo terzo di campionato sembra aver detto proprio questo. La vera antagonista dei Campioni in carica della Juve è l’Inter dell’ex Antonio Conte. In attesa della sfida al Milan di questa sera, la squadra milanese è in vetta alla classifica di ...