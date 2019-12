Ferrari | dubbi sul carico di benzina di Leclerc in occasione del GP di Abu Dhabi

newsmondo

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Idellasuldisulla monoposto di Charles. La stagione si conclude con uno scomodo sospetto sulla Rossa di Maranello. Il mondiale di Formula 1 si conclude con un giallo in casa: ildisulla monoposto di. A Maranello restanosulle misurazioni fatte prima del GP di Abu, da cui è scaturita una multa da cinquantamila euro per la Rossa.suldisulla monoposto diAl termine dell’analisi interna condotta dalla, non si spiega il dato evidenziato dal delegato, che ha rintracciato ben 4 chili e 88 grammi in più nel serbatoio della macchina di. La sensazione dalle parti di Maranello è che quei quattro chili (e passa) in più in realtà non ci fossero. Per chiarire il sospetto sarebbe stato necessario procedere con una seconda misurazione, ma non ...

