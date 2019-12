Dopo le polemiche su Mes | Salvini passa all’attacco su Nutri-Score | “È una boiata

Raoul Bova in lutto - il messaggio di Rocio Dopo le polemiche : Rocio Munoz Morales pubblica un nuovo messaggio nelle Stories di Instagram dopo il lutto di Raoul Bova e le polemiche che hanno coinvolto l’ex moglie Chiara Giordano. L’attore romano non sta attraversando un periodo semplice a causa della morte della sua amata mamma. La signora Rosa si è spenta qualche giorno fa e ad annunciarlo è stato proprio Raoul sui social. Bova ha pubblicato un post commovente, con una foto insieme alla madre ...

Dopo le polemiche - Biella ci ripensa : sì alla cittadinanza onoraria a Liliana Segre : "Avevo detto no a come era stata formulata la mozione, non alla cittadinanza onoraria a Liliana Segre", ha detto il sindaco...

“È importante…”. Alessandro Zarino rompe il silenzio Dopo UeD (e le polemiche) : l’ex tronista torna ‘così’ : L’esperienza di Alessandro Zarino al dating show ‘Uomini e Donne’ si è rivelata assolutamente fallimentare. L’ex tronista ha infatti scelto Veronica Burchielli come sua fidanzata, ma lei ha risposto un secco no ed è salita a sua volta sul trono. Per lui si è aperta comunque una porta professionale interessante. Il giovane originario di Napoli sarà l’insegnante di crossfit ad un altro programma condotto da Maria De ...

"Ho ucciso di schiaffi e botte Marie Trintignant". Polemiche Dopo la deposizione di Cantat in onda in Francia : Domenica 24 Novembre, alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’emittente televisiva francese M6 ha mandato in onda la deposizione del cantante dei “Noir Désir” Bertrand Cantat, condannato a otto anni di reclusione per l’omicidio dell’attrice Marie Trintignant nel luglio 2003. La donna, che aveva 41 anni, era stata picchiata violentemente da Cantat ed era morta dopo alcuni ...

Skioffi - ad Amici minacce di abbandono : la decisione ufficiale Dopo le polemiche : Amici di Maria De Filippi, presa decisione ufficiale per Skioffi La situazione è ormai nota a tutti: ad Amici di Maria De Filippi ha fatto scalpore un testo che Skioppi ha presentato prima che iniziasse il programma; s’intitola Yolandi e propone secondo alcuni contenuti sessisti e irripetibili. Nel corso dei giorni la produzione aveva annunciato […] L'articolo Skioffi, ad Amici minacce di abbandono: la decisione ufficiale dopo le ...

Live Non è la d’Urso : Luxuria rompe il silenzio Dopo le polemiche : Vladimir Luxuria torna sui social dopo le polemiche scoppiate a Live Non è la d’Urso: il post In questi ultimi giorni Vladimir Luxuria è finita al centro di furiose polemiche dopo l’infuocato scontro con Vittorio Sgarbi e Vittorio Feltri a Live da Barbara d’Urso. In quella circostanza la popolare opinionista è stata insultata pesantemente dai due uomini. Insulti che non sono piaciuti affatto ai telespettatori, i quali si sono ...

Sicilia - Dopo le polemiche su Venezia Di Maio sceglie un'altra città allagata : Licata : Il capo di 5S, attaccato dalla Lega per la sua assenza nella città lagunare sommersa dall'acqua alta e per le dichiarazioni ironiche sulle responsabilità del Carroccio, sceglie di far visita a una località del Sud colpita da un'alluvione: venerdì e sabato nell'Agrigentino

Ezio Greggio rinuncia a cittadinanza Biella Dopo polemiche per no a Segre : polemiche per la decisione del Comune di Biella di concedere la cittadinanza onoraria al conduttore tv Ezio Greggio, dopo che ha respinto Segre

Amici Skioffi e Maria - il confronto Dopo le polemiche : annunciato provvedimento : Skioffi dopo le polemiche, ad Amici il chiarimento su Yolandi Skioffi ha finalmente parlato della polemica che lo ha travolto, e bisogna dire che ha fatto bene a non ignorarla, sia per la gravità dei contenuti che si leggono in Yolandi sia perché il suo sfogo ha permesso al pubblico di farsi un’idea più completa, […] L'articolo Amici Skioffi e Maria, il confronto dopo le polemiche: annunciato provvedimento proviene da Gossip e Tv.

Cucchi - polemiche Dopo l’annuncio della querela di Ilaria a Salvini : “Ha fatto benissimo” : Continuano le polemiche all'indomani della decisione di Ilaria Cucchi di querelare Matteo Salvini che, all'indomani della sentenza di condanna a due carabinieri per la morte del fratello Stefano, aveva detto: "La droga fa male". Tra le reazioni, c'è quella di Riccardo Casamassima: "Ottima scelta". Ma per lei è pioggia di insulti sui social della Lega.Continua a leggere

Recita di Natale vietata ai bimbi di un asilo di Ancona perché “discriminante”. Dopo le polemiche - la marcia indietro della dirigente : L’asilo “Gianni Rodari” di Moie di Maiolati Spontini, in provincia di Ancona, ha vietato la Recita di Natale “per non offendere” i bambini di altre religioni. Una decisione che ha scatenato forti polemiche, tanto da spingere la dirigente scolastica Patrizia Leoni a fare marcia indietro e annunciare che la Recita con la messa in scena della nascita di Gesù si farà. Sarà – garantisce la dirigente dell’istituto ...

Venezia : danni e polemiche Dopo i 7 miliardi spesi per il Mose : Mentre alcuni contano i danni causati dal maltempo a Venezia, altri danno vita alle prime polemiche. Una domanda, in queste ore, regna sovrana. Ci si chiede se il Mose abbia funzionato come doveva oppure no, ma anche se i 7 miliardi spesi per costruirlo siano serviti a qualcosa o siano stati soldi spesi male. Per comprendere bene la preoccupazione dei Veneziani e non solo, ma soprattutto per comprendere al meglio la polemica, è bene capire in ...

Taylor Mega Dopo le polemiche a Live Non è la d’Urso : “Trendo sempre!” : Live Non è la d’Urso: la replica di Taylor Mega alle polemiche sulla sua ospitata Taylor Mega è stata una delle protagoniste di Live Non è la d’Urso. La bionda influencer, in collegamento da Sharm el-Sheikh, è stata ospite del talk riguardante le follie dei giovani ricchi. Durante il collegamento, l’ex fidanzata di Flavio Briatore è apparsa un po’ diversa dal solito, un po’ stralunata, tant’è che Barbara ...

Vieni da me - Caterina Balivo si sfoga Dopo le polemiche su Vittorio Sgarbi : "Qualcuno si è divertito" : Caterina Balivo si è sfogata in diretta durante il suo programma Vieni da me, su Rai uno, dopo le polemiche sull'ospitata di Vittorio Sgarbi. "Il mio pensiero è l'opposto di quanto detto", chiarisce la conduttrice che durante l'intervista con il critico d'arte aveva detto ironicamente: "Certo, la do