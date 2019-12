Prescrizione | pm Fonzo | ' chi è innocente non avrà alcun danno dalla riforma | anzi' 3

Prescrizione : pm Fonzo - 'chi è innocente non avrà alcun danno dalla riforma - anzi' (4) : (Adnkronos) - "Si ribatte che non è così, e che in tal modo, quasi per un capriccio del Legislatore forcaiolo, si rimarrà a tempo indeterminato sottoposti alla spada di Damocle di un giudizio infinito. La tesi, senza offesa, fa un tantino sorridere...", ribatte il magistrato. "Distinguiamo due ipote