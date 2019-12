Conte-Di Maio | il governo ora trema

Giuseppe Conte - la frase in diretta che ha fatto infuriare Luigi Di Maio : "Tutti i ministri sapevano" : Attacca Matteo Salvini e a sorpresa anche Giorgia Meloni. Difende il Mes e i negoziati, soprattutto Giuseppe Conte sottolinea che "tutti i ministri sapevano", tutti erano sempre stati informati, Cinque Stelle compresi. Si è parlato di "confisca dei conti correnti dei risparmiatori", che "tutti i nos

Luigi Di Maio - rivolta M5s sotto i suoi occhi : i ministri grillini che applaudono Conte mentre lui è immobile : Una rivolta grillina sotto gli occhi di Luigi Di Maio e delle telecamere di Montecitorio. Giuseppe Conte ha appena finito il suo intervento alla Camera sul Mes, una dura accusa a Matteo Salvini all'insegna del "tutti i ministri sapevano". Una frase, questa, che fa saltare sulla sedia il capo dei 5 S

Mes - frizioni tra Conte e Di Maio : preoccupa la tenuta del governo : Sempre più in bilico i rapporti tra premier e M5S. Il Pd invoca «responsabilità e buonsenso», intanto il Movimento prepara una risoluzione. In attesa dell’Eurogruppo del 4 dicembre

Asse elettorale tra Conte - Zingaretti e Grillo - con Di Maio depotenziato : Il premier Giuseppe Conte mette all’angolo Luigi Di Maio. L’ex vice premier è risentito, non applaude nemmeno una volta. Appena

Conte : «Salvini irresponsabile - crea allarme tra i cittadini». Ma è gelo con Di Maio : Il capo del M5S lascia lo scranno senza salutare al termine del discorso del premier. I democratici: preoccupati dalle fibrillazioni degli alleati

Di Maio-Conte - è guerra fredda : “Conte gli ha fatto male”. È direttamente da una fonte al vertice del Movimento 5 stelle che si percepisce il livello dello scontro in corso tra i due dioscuri del Movimento 5 stelle. Che qualcosa non vada lo si capisce dall’aula della Camera. Luigi Di Maio è seduto alla sinistra del premier che interviene in difesa del Mes, non lo guarda, la prossemica tradisce il gelo. Nessun applauso, solo un timido sorriso ...

Mes - il premier Conte nega screzi con il M5s : 'Cosa c'entra Di Maio?' : Sul Mes, quest'oggi, il premier Giuseppe Conte ha riferito alla Camera dei Deputati e al Senato ed ha chiarito molti punti, respingendo le accuse di alto tradimento delle opposizioni. Sul Meccanismo europeo di Stabilità sono arrivate moltissime critiche da parte delle opposizioni, a cui il premier ha risposto con il suo discorso in Aula, sottolineando che le accuse ai suoi danni risultano infondate. E prima di andare via da Palazzo Madama, ha ...

Mes - gelo Conte - Di Maio : in Parlamento il giorno più lungo del premier : L'informativa urgente sul Fondo Salva Stati alle Camere del presidente del Consiglio Giuseppe Conte crea l'incidente...

Ue : tensione M5S-Conte - ‘spalmato sul Pd’ e Di Maio diserta Senato/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Il nervosismo tra i 5 Stelle é palpabile, il premier sotto accusa per un intervento che è considerato ‘totalmente sbilanciato sul Pd”, dicono all’Adnkronos alcune fonti di governo pentastellate. “Un chiaro scudo”, l’accusa mossa, alla posizione del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, ieri protagonista di un duro braccio di ferro proprio con Di Maio sul Mes. Uno scontro ...

Conte perde la calma fuori dall'aula del Senato : "Che c'entra Di Maio?". Lo scatto di nervi spiega tutto : "Ma cosa c'entra Luigi Di Maio?". Risponde così, Giuseppe Conte, brusco e visibilmente infastidito. Subito dopo il suo secondo intervento in Senato sul Mes, il premier viene raggiunto dai giornalisti che gli chiedono se ci sia aria di crisi per la sua maggioranza a causa della posizione critica di D

Ue : tensione M5S-Conte - ‘spalmato sul Pd’ e Di Maio diserta Senato/Adnkronos : Roma, 2 dic. (Adnkronos) (di Ileana Sciarra) – L’informativa urgente sul Mes alle Camere del presidente del Consiglio Giuseppe Conte crea l’incidente diplomatico col M5S. Che legge le parole del premier -dirette all’opposizione, anzitutto a Matteo Salvini- come un messaggio rivolto anche a Luigi Di Maio, che sulla riforma del fondo salva Stati si è messo sulle barricate. A stretto giro dall’informativa alla ...

Ue : Conte - ‘criticità espresse da Di Maio pienamente comprensibili’ : Roma, 2 dic. (Adnkronos) – Nell’informativa alle Aule sul Mes c’era un attacco personale a Luigi Di Maio? “Assolutamente no. Di Maio ha espresso delle criticità per conto del Movimento ma in un negoziato cosi complesso questo è pienamente comprensibile. Dobbiamo lavorare intensamente sui profili più critici sino a quando non chiuderemo il negoziato, che peraltro gestiremo secondo una logica di pacchetto”. Lo ...

Ue : Conte - ‘Di Maio risentito? Governo determinato a migliorare Mes’ : Roma, 2 dic. (Adnkronos) – Screzi con Luigi Di Maio sul Mes? “Ma perché, scusate? Assolutamente no, stiamo facendo un percorso, il tema era che non c’è stata nessuna segretezza, chi mi ha accusato di alto tradimento ha detto il falso ancora una volta, tutto qui”. Lo dice il premier Giuseppe Conte, lasciando Palazzo Madama.“Per quanto riguarda il fatto del negoziato – aggiunge – fino a quando non si ...

Salvini cita Confucio - attacca Conte e carica Di Maio : "Rischi enormi - fermate il Mes" : Matteo Salvini cita Confucio per replicare a Giuseppe Conte. “L’uomo superiore è calmo senza essere arrogante. L’uomo da poco è arrogante senza essere calmo”. Dagli scranni del Senato Matteo Salvini punta il dito contro Giuseppe Conte, denunciando i “rischi enormi” della riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), “un trattato che svende il futuro dei nostri figli per ...