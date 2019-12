Apple Best 2019 | le migliori app e giochi dell’anno

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 dicembre 2019) Ieriha annunciato leapp, software edel. Si tratta di un appuntamento consueto che permette anche di fare il punto sulla qualità raggiunta in ambiente iOS, il sistema operativo diimpiegato su iPhone e iPad, macOS e tvOS. Ovviamente è da considerarsi una valutazione di parte: è l’azienda stessa che valuta e seleziona. “Gli sviluppatori di tutto il mondo ci ispirano con app innovative che hanno il potere di influenzare la cultura e cambiare le nostre vite, e quest’anno è più vero che mai. I vincitori del ‘Apps and Games’ dell’App Store riflettono il nostro desiderio globale di connessione umana, creatività e svago”, ha dichiarato Phil Schiller, Senior Vice President of Worldwide Marketing di. “Siamo entusiasti di annunciare un gruppo così diversificato di vincitori dell’App Store nel, ...

