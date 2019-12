Solidarietà alla senatrice Segre | nel Sannio è il comune di Telese ad arrivare primo

Ezio Greggio rifiuta la cittadinanza offerta dalla giunta leghista di Biella per Solidarietà a Segre : Ezio Greggio ha rifiutato la cittadinanza onoraria, offerta dal Comune di Biella: "Il mio rispetto nei confronti della senatrice Liliana Segre, per tutto ciò che rappresenta, per la storia, i ricordi e il valore della memoria, mi spingono a fare un passo indietro e non poter accettare questa onorificenza"Continua a leggere

Palermo : incendio alla pizzeria di Impastato - Solidarietà di Orlando : Palermo, 12 nov. (Adnkronos) - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha espresso "solidarietà e vicinanza" a Giovanni Impastato, il fratello di Peppino, dopo che la notte scorsa ignoti hanno appiccato il fuoco alla sua pizzeria di Cinisi. Il sindaco ha invitato Impastato "a non demordere, impedendo

Palermo : incendio alla pizzeria di Impastato - Solidarietà di Orlando : Palermo, 12 nov. (Adnkronos) – Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha espresso “solidarietà e vicinanza” a Giovanni Impastato, il fratello di Peppino, dopo che la notte scorsa ignoti hanno appiccato il fuoco alla sua pizzeria di Cinisi. Il sindaco ha invitato Impastato “a non demordere, impedendo così che possa prevalere la legge ferina dei parassiti e dei prepotenti ed ha espresso fiducia che si possano individuare e ...

Palermo : incendio alla pizzeria di Impastato - Solidarietà di Orlando : Palermo, 12 nov. (Adnkronos) – Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha espresso “solidarietà e vicinanza” a Giovanni Impastato, il fratello di Peppino, dopo che la notte scorsa ignoti hanno appiccato il fuoco alla sua pizzeria di Cinisi. Il sindaco ha invitato Impastato “a non demordere, impedendo così che possa prevalere la legge ferina dei parassiti e dei prepotenti ed ha espresso fiducia che si possano ...

Milano - migliaia alla manifestazione di Solidarietà per Liliana Segre. FOTOGALLERY : Davanti al Memoriale della Shoa, nel pomeriggio, erano presenti anche i figli della senatrice: Federica, Luciano e Albert. I partecipanti hanno mostrato cartelli con il giglio, fiore bianco simbolo di purezza, innocenza e candore. FOTO

Roma : in fiamme il Baraka Bistrot - aveva espresso Solidarietà alla libreria antifascista : Nuovo incendio a Centocelle (Roma): in fiamme il Baraka Bistrot, locale che si trova vicino alla libreria antifascista "La Pecora Elettrica", distrutta da un rogo qualche giorno fa. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri e, secondo i primi accertamenti da parte delle forze dell’ordine, si potrebbe trattare di incendio doloso. La serranda del locale è stata divelta e ci sono tracce di liquido infiammabile in diversi punti. Il Baraka ...

Roma - rogo al Baraka Bistrot - aveva dato Solidarietà alla "Pecora elettrica" : E' il terzo locale distrutto dalle fiamme a Centocelle, i carabinieri sul posto: si ipotizza il dolo. Il Bistrot è uno dei primi ritrovi notturni ad essere stato aperto in zona e si trova a poca distanza dallo storico centro sociale Forte Prenestino

Centocelle - a fuoco un altro locale : aveva espresso Solidarietà alla Pecora elettrica : Centocelle brucia ancora. Un altro locale è andato a fuoco, a pochi passi dalla libreria antifascista La Pecora elettrica distrutta da un rogo il 6 novembre, alla vigilia della riapertura dopo i lavori per un precedente incendio. Ad essere incendiato è stato il Baraka Bistrot in via dei Ciclamini, i cui arredi interni sono andati distrutti, mentre la palazzina in cui si trova il locale non sembra aver riportato danni strutturali, ma è stata ...

Lega : Solidarietà alla Pecora Elettrica : Roma – Arrivano le parole di Maurizio Politi, capogruppo della Lega in Campidoglio, Flavia Cerquoni, referente Lega per la città di Roma, Emiliano Corsi, capogruppo Lega in Municipio 5, e Mattia Balducci, coordinatore Lega Municipio 5, in merito all’incendio doloso che ha colpito la Pecora Elettrica. “Il nuovo gesto criminale compiuto in via delle Palme ai danni della libreria Pecora Elettrica, che a poche ore dalla riapertura viene ...