Napoli – Ancelotti reagisce dopo il ko col Bologna | da mercoledì squadra in ritiro

Napoli - nuovo ritiro indetto da Ancelotti : il comunicato : Carlo Ancelotti ha deciso di indire un nuovo ritiro dopo la sconfitta contro il Bologna: ecco il comunicato della società Il Napoli tornerà in ritiro in vista della gara contro l’Udinese. Ad annunciarlo è la società attraverso il sito ufficiale. La decisione è stata presa da Carlo Ancelotti, dopo il confronto con i giocatori. «Come da programma la squadra riprenderà gli allenamenti domani pomeriggio. Ancelotti ha stabilito che il gruppo, ...

Crisi Napoli - il problema non sono le multe ma Ancelotti : ha fallito prima lui - poi lo spogliatoio : È nato prima l’uovo o la gallina? Applicato al Napoli: è nata prima la Crisi in campo o quella nello spogliatoio? È difficile commentare il disastroso campionato degli azzurri senza pensare al caos che ha travolto squadra e società nelle ultime settimane: il ritiro forzato, l’ammutinamento dei calciatori, le carte bollate di De Laurentiis e le multe notificate a mezza rosa. In queste condizioni i risultati negativi sono ovvi. Eppure si rischia ...

CARLO ANCELOTTI ESONERATO?/ Napoli - spunta anche l'ipotesi delle dimissioni : CARLO ANCELOTTI ESONERATO? Napoli ancora in crisi: mai così male dalla stagione 2009/10. "Mi sento in discussione, ma la colpa non è solo mia".

I 25 palloni persi sono l’amara fotografia del Napoli di Ancelotti : Il ritorno del 4-3-3 (quello vero) Dopo la buona prova di Liverpool, Ancelotti ha sorpreso tutti. Il ritorno al 4-3-3 è stato “totale”, nel senso che il Napoli visto ieri contro il Bologna ha anche difeso secondo i meccanismi che derivano da questo sistema di gioco. In fase statica, gli azzurri si sono schierati con il 4-5-1, con Lozano e Insigne retrocessi sulla linea dei centrocampisti; spesso, però, i due esterni del tridente ...

Napoli - clima teso : ora che succede? Ancelotti fa mea culpa - ma…. : Ancelotti Napoli- clima teso in casa Napoli dopo il passo falso partenopeo nel match di ieri contro il Bologna. Carlo Ancelotti, in conferenza stampa, ha colto l’occasione per lanciare alcune frecciatine ai propri giocatori, facendo, chiaramente, anche un proprio mea culpa personale. Ancelotti, in conferenza stampa, ha dichiarato: “Io mi prendo gran parte delle responsabilità […] L'articolo Napoli, clima teso: ora che succede? ...

CorSera : “mai visto Ancelotti così arrabbiato a Napoli. Ora sceglie il pugno duro” : Mai visto Ancelotti così arrabbiato da quando è a Napoli, scrive Monica Scozzafava sul Corriere della Sera. “A cuore aperto e con il bastone tra le mani, Ancelotti esce per la prima volta allo scoperto: non fa sconti a nessuno, assumendosi una buona parte di responsabilità”. Dopo la sconfitta contro il Bologna il tecnico non ci sta più. “Carletto passa all’attacco, così arrabbiato a Napoli non si era visto mai. La crisi è ...

Gazzetta : al Napoli manca un regista - per scelta Ancelotti non lo ha inseguito sul mercato : La sconfitta contro il Bologna ha messo in evidenza ancora una volta tutti i limiti di questo Napoli che non riesce a trovare continuità e carattere per venire fuori da un periodo di crisi che ormai si prolunga da troppo tempo. Ci sono anche dei problemi tattici come ad esempio l’assenza di un regista che, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, non ha inseguito sul mercato C’é però un senso tecnico-tattico, che spiega il diverso ...

Napoli - Ancelotti : «Ho le mie colpe - ma la squadra ha responsabilità» – VIDEO : Ancelotti analizza le fragilità del Napoli, sconfitto in casa dal Bologna dopo il pareggio contro il Liverpool Carlo Ancelotti non si nasconde: il Napoli è in seria difficoltà, e la sconfitta in casa col Bologna ne è la prova eclatante. Ecco le sue riflessioni a Sky Sport dopo il triplice fischio. «Il Napoli non riesce a mantenere un livello di continuità in campionato che abbiamo avuto invece in Europa. E’ un ...

CorSport : il Napoli non c’è più. È crisi per Ancelotti : un mito del calcio che comincia a vacillare : Il Napoli non c’è più, scrive il Corriere dello Sport. Sparito dopo la notte di Liverpool. “La crisi è una, una soltanto: appartiene e per intero a un mito del calcio che comincia a vacillare, ed è Ancelotti, perso com’è nella pancia di una classifica che soffoca il progetto e le ambizioni, stordito da paure che ricompaiono e che aprono crepe inimmaginabili”. Ancelotti si trova nel mezzo di un vuoto di vittorie in campionato che dura da 43 ...

Napoli – Ancelotti amaro dopo la sconfitta col Bologna : “momento negativo e delicato - ma è diventato troppo lungo!” : Ancelotti si assume tutte le sue reponsabilità dopo il ko di oggi del Napoli contro il Bologna Pomeriggio amaro per il Napoli: la squadra di Ancelotti ha ceduto, al San Paolo, al Bologna, col risultato di 1-2. Il tecnico della squadra partenopea si è assunto tutte le responsabilità dopo la sconfitta di oggi. “E’ una squadra che non riesce a mantenere un livello di attenzione e applicazione, lo stesso che abbiamo avuto in ...

Napoli - Ancelotti : «Forse devo essere più duro coi giocatori» : Carlo Ancelotti, intervenuto nella conferenza stampa al termine di Napoli Bologna, ha spiegato i rapporti con i membri della squadra Carlo Ancelotti ha rivelato di non avere avuto alcun problema con i giocatori del Napoli. Ecco il commento del tecnico partenopeo sulla gestione del gruppo in conferenza stampa, riportata da TuttoNapoli.net, dopo il ko col Bologna. «Ho sentito che la squadra è contro l’allenatore, ma c’è unità, ho ...

Napoli - Ancelotti : “Troppa fragilità - non siamo attenti come in Champions. Domani ci confronteremo” : “Non si riesce a mantenere un livello di attenzione come in Champions. A Liverpool lo sforzo è stato grosso, non potevano tenere certi ritmi. E’ un momento delicato, insieme dobbiamo fare un confronto per uscire da questa situazione di difficoltà un po’ troppo lunga”. Sono le parole del tecnico del Napoli Carlo Ancelotti, al termine della sconfitta interna contro il Bologna, ai microfoni di Sky Sport. “Domani ...