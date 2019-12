F1 - Lewis Hamilton non smentisce i colloqui con Ferrari : “Non ci vedo nulla di male” : Lewis Hamilton e la Ferrari: suggestione o realtà? Le voci che spingono il sei volte campione del mondo a Maranello si fanno insistenti e nel giorno del trionfo di Lewis ad Abu Dhabi il tema è particolarmente caldo. In conferenza stampa il britannico non smentisce quello che La Gazzetta dello Sport aveva rivelato, ovvero degli incontri con il presidente della Ferrari John Elkann: “Tutto ciò che accade a porte chiuse è sempre privato anche ...

F1 - Mercedes e Lewis Hamilton dominatori dell’era ibrida. Per la Ferrari sarà un’impresa scalfirne la dittatura : L’era attuale che sta vivendo la Formula 1 verrà sicuramente ricordata in futuro per il dominio incontrastato di un binomio destinato a rimanere a lungo nelle pagine della storia di questo sport. L’accoppiata Hamilton-Mercedes ha già sfornato la bellezza di undici titoli iridati (6 costruttori, 5 piloti) in sei stagioni a partire dall’introduzione delle power-unit ibride nel 2014 con l’unica eccezione del campionato 2016 ...

Formula 1 - l’ammissione di Lewis Hamilton : il britannico non smentisce gli incontri con la Ferrari : Il pilota della Mercedes ha ammesso candidamente di essere impegnato a capire come si svolgerà l’ultima parte della sua carriera Le vittorie conquistate in carriera sono 84, il record di Schumacher aspetta solo di essere battuto. Ne mancano 7 a Lewis Hamilton per agganciare il Kaiser, un numero irrisorio considerando la regolarità con cui il britannico sale sul gradino più alto del podio. photo4/Lapresse Con quella di Abu Dhabi, sono ...

F1 - Mondiale 2019 : i numeri impressionanti di Lewis Hamilton. Mercedes vorrà privarsene nel 2021? : Lewis Hamilton ed ancora Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes ha completato il suo percorso iridato come meglio non poteva nell’ultimo round del campionato 2019 di F1. Sul tracciato di Yas Marina, ad Adu Dhabi, il britannico ha suggellato il suo sesto titolo iridato con l’84esima vittoria in carriera, l’undicesima dell’anno e la quinta su questa pista. La gara dei record per lui: il 6° Grande Slam (pole, vittoria, ...

Lewis Hamilton F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Un messaggio ai giovani la mia vittoria? Io non sono vecchio…” : Lewis Hamilton è lo specchio della felicità. Il sei volte campione del mondo ha concluso il suo anno magico del Mondiale 2019 di F1 con il successo, da dominatore, del GP di Abu Dhabi, ultimo round iridato, dimostrando la sua classe. Una vittoria netta per Lewis, a precedere i due più importanti esponenti della nouvelle vague del Circus, ovvero l’olandese della Red Bull Max Verstappen e il monegasco della Ferrari Charles Leclerc. Un ...

Lewis Hamilton F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Orgoglioso della vittoria - questa Mercedes è un’opera d’arte” : Lewis Hamilton ha letteralmente dominato il GP di Abu Dhabi 2019, ultima tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito di Yas Marina. Il sei volte Campione del Mondo è scattato dalla pole position e ha guidato la gara dal primo all’ultimo metro riuscendo così a chiudere l’annata in bellezza da vero fenomeno. Il pilota della Mercedes ha timbrato anche il giro veloce facendo capire di avere ancora tanta fame e che il ...

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi : Lewis Hamilton, pilota britannico della Mercedes, ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi, l’ultimo del Mondiale 2019. Hamilton, che aveva già vinto il Mondiale nel terzultimo Gran Premio dell’anno, è arrivato davanti all’olandese Max Verstappen e

Classifica Mondiale piloti F1 2019 : la graduatoria finale. Lewis Hamilton domina - Leclerc e Vettel preceduti anche da Verstappen : Sul circuito di Yas Marina, ad Abu Dhabi, è andato in scena l’ultimo atto del Mondiale 2019 di F1. La graduatoria non ha mutato, come è noto, il suo padrone. Lewis Hamilton, infatti, già prima di questo round aveva chiuso i giochi, ottenendo il sesto titolo iridato della sua carriera, ormai distante una sola lunghezza dal tedesco Michael Schumacher. Il britannico (vincitore anche dell’ultimo round), con la sua Mercedes, è stato senza ...

F1 - Lewis Hamilton può arrivare in Ferrari? Operazione milionaria - contratto faraonico - dubbi tecnici e caso Leclerc : tutti gli scenari : Il matrimonio tra Lewis Hamilton e Ferrari si può davvero fare? Il sei volte Campione del Mondo e la Scuderia di Maranello possono siglare un contratto per il 2021? Il Circus della Formula Uno ruota attorno a questa possibile trattativa, per tutto l’anno si era parlato di un possibile avvicinamento tra le due parti e in concomitanza col weekend riservato al GP di Abu Dhabi è emersa la notizia che il britannico ha avuto un paio di contatti ...

Toto Wolff F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Hamilton in Ferrari? Lewis fa bene a valutare ogni opzione per la sua carriera…” : Se fino a qualche giorno fa il possibile approdo di Lewis Hamilton in Ferrari dal 2021 si poteva catalogare nello scaffale delle semplici utopie, nelle ultime ore gli scenari si stanno arricchendo di particolari quanto mai succosi. Andiamo in ordine di tempo. Prima ci ha pensato la Gazzetta dello Sport a smuovere le acque, annunciando almeno un paio di incontri segreti nel corso degli ultimi mesi tra il campione del mondo e John Elkann, numero ...

Lewis Hamilton F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Grazie a Binotto per i complimenti - è la prima volta in 13 anni…” : Lewis Hamilton e Ferrari. Sono prove di matrimonio? A parte gli scherzi, dopo la rivelazione della Gazzetta dello Sport di qualche giorno fa, nella quale si citavano almeno due incontri nel corso di questo 2019 tra il campione del mondo in carica della Formula Uno ed il presidente della scuderia di Maranello, John Elkann, ogni parola delle due parti viene soppesata con maggiore attenzione. In questo fine settimana, come se non bastasse quanto ...

Formula 1 – Lewis Hamilton ci prova con l’italiano ad Abu Dhabi e fa sognare i ferraristi : “devo impararlo” : Lewis Hamilton entusiasta della sua pole position ad Abu Dhabi e non manca un riferimento… all’Italia Nella giornata in cui l’argomento del giorno è il passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari nel 2021, il britannico della Mercedes continua ad essere al centro dell’attenzione grazie al suo splendido risultato in pista. Hamilton è infatti l’ultimo poleman della stagione 2019 di Formula 1, col suo tempo da record ...

Formula 1 – L’ultima pole della stagione è di Lewis Hamilton : la griglia di partenza del Gp di Abu Dhabi : Lewis Hamilton in pole, Bottas partirà dal fondo: la griglia di partenza del Gp di Abu Dhabi E’ Lewis Hamilton l’ultimo poleman della stagione 2019 di Formula 1: il britannico ha conquistato il primo posto, con record della pista, nelle qualifiche del Gp di Abu Dhabi, lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Valtteri Bottas. Il finlandese della Mercedes, però, partirà domani dal fondo della griglia, a causa della penalità ...