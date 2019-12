Controlli contro le paranze dei centauri | sequestri e denunce al centro

Controlli ad esercizi commerciali e su luoghi di lavoro : denunciati due imprenditori : Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Sistema di videosorveglianza non a norma e lavoratori privi di regolare assunzione: questo è quanto emerso da una serie di Controlli effettuati presso alcune attività di Avellino, Bisaccia e Grottaminarda dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro di Avellino, che hanno operato in piena sinergia con i militari delle locali Stazioni. Prosegue in Irpinia l’azione dei Carabinieri, ...

Agrigento : Controlli nella movida - sanzioni a tre locali per musica alto volume : Palermo, 2 dic. (Adnkronos) - Contravvenzioni a tre locali del centro città ad Agrigento per musica ad alto volume oltre l’orario consentito. Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale nelle serate del weekend. Questa volta l’attenzione dei militari della Compagnia di

Pompei - babygang scatenate : Controlli con il metal detector : Pompei blindata nella notte della movida violenta: 50 carabinieri e metal detector contro le baby gang armate di coltelli. La città degli Scavi e del Santuario è stata blindata fino a...

Controlli Nas su filiera carne - denunce Nei guai allevatore che acquistava ovini rubati : Pescara - Sequestrati 250 kg di carne equina, 272 tra ovini e bovini sottoposti a sequestro, un allevatore denunciato per falsità materiale, soppressione, distruzione e occultamento di atti, ricettazione e adulterazione di sostanze alimentari, perché acquistava capi ovini di illecita provenienza e provento di furto. E' il bilancio di una serie di interventi dei Carabinieri del Nas di Pescara. Un'indagine minuziosa, iniziata ...

Decreto sisma - i professionisti : “Blocca la ricostruzione - troppa burocrazia sui piccoli abusi”. Il commissario : “Servono Controlli” : Davvero il Decreto sisma, che ha appena ottenuto il via libera alla Camera con 281 sì e passa ora al Senato, non accelera la ricostruzione ma anzi rischia di rallentarla? L’allarme è stato lanciato dalla Rete delle professioni tecniche, che riunisce gli ordini di diversi settori, come architetti, ingegneri, geometri e geologi. I professionisti del settore lamentano che il Parlamento non ha accolto le modifiche che proponevano, come la ...

Ostiense - sequestri e sanzioni a locali dopo Controlli : Roma – Gli agenti del Commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, unitamente a due unita’ operative del Reparto Prevenzione Crimine Lazio ed in coordinamento con personale della Asl Roma 2 di via Casal de Merode (Servizio Igiene Alimenti Nutrizione) e personale della Siae, nella serata del 22 novembre, hanno messo in atto controlli e ispezioni nei locali pubblici della zona di propria competenza. All’interno di un pub di ...

L'ad di Autostrade : "Rassicuro i viaggiatori - Controlli approfonditi dopo il crollo del Ponte Morandi" : “Mi sento di rassicurare i viaggiatori ricordando quello che abbiamo fatto in questo anno dopo la tragedia del Ponte Morandi”. Così l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi intervistato da Sky Tg24. “Dall’ottobre del 2018 abbiamo avviato una profonda analisi delle nostre opere, con soggetti esterni che hanno riverificato le 1943 infrastrutture della nostra rete”. Anche ...

Controlli straordinari in zona San Paolo e Tuscolano : 2 persone in manette - 6 denunciate : Roma – Ieri pomeriggio a Roma, come disposto con apposita ordinanza di servizio dal questore Carmine Esposito, sono stati effettuati i servizi di controllo straordinario del territorio, questa volta nei quartieri di San Paolo e Tuscolano. Sono oltre 200 i veicoli fermati e 400 le persone controllate di cui 67 straniere. Di queste ultime, 2 sono state accompagnate all’ufficio immigrazione per l’identificazione. Notificate 16 ...

Dieta coi semi di chia : Controlli il colesterolo e attivi l’intestino : Includere i semi di chia nella propria Dieta è un’idea eccellente se si punta a tenere sotto controllo il colesterolo e a ottimizzare l’efficienza dell’attività intestinale. semi della Salvia Hispanica, pianta appartenente alla famiglia delle Lamiacee, sono considerati dei veri e propri super food. Il motivo è legato alla presenza di numerose sostanze benefiche per la salute. Tra queste è possibile ricordare i grassi buoni ...

Bollo auto e imprese 'mordi e fuggi' : in Manovra più Controlli e banca dati anti-evasori : Il Governo stringe il pugno sugli evasori del Bollo auto, un controllo mirato diretto a tutte le persone che non hanno versato la tassa di proprietà sugli autoveicoli. Non solo, la battaglia si estende fino alle imprese "mordi e fuggi". Un'ispezione serrata diretta a tutte quelle attività commerciali lampo, cioè che aprono e chiudono in brevissimo tempo, un modo per svincolarsi dal versare le tasse. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ...

Reagisce ai Controlli - tenta la fuga e attacca carabinieri : fermato ghanese : Ignote le ragioni che hanno portato lo straniero a reagire in modo così violento. Tradotto in caserma, è stato dichiarato in arresto per resistenza a pubblico ufficiale: il giudice lo ha condannato a 6 mesi di reclusione Federico Garau ? Luoghi: Parma

Piazza spaccio San Basilio : 5 arresti dopo Controlli : Roma – Nella serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Monte Sacro hanno effettuato un blitz antidroga nel quartiere di San Basilio ed hanno arrestato 5 pusher. In manette sono finiti una donna di 39 anni, altri 3 uomini di 40, 41, 54 e 28, tutti gia’ noti alle forze dell’ordine. In Piazza Bozzi, osservando i movimenti degli arrestati a debita distanza, i militari hanno notato la donna, insieme ...

Controlli inquinamento Borghesiana : due denunce e una multa : Roma – I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca, militari della Capitaneria di Porto di Fiumicino e agenti del VI Gruppo Tutela e Ambiente della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti in localita’ Borghesiana dove sono state scoperte due attivita’ abusive, un autolavaggio e una autocarrozzeria. Nell’autolavaggio abusivo, i militari hanno rilevato la mancata tenuta del registro di carico e scarico ...

Genova - A26 chiusa tra A10 e Masone per Controlli ai viadotti. Toti : «Liguria isolata» : Dopo il crollo del viadotto sulla A6 Savona-Torino, ora anche un tratto dell'A26 vicino a Genova viene chiuso per «verifiche». E la Liguria rischia l'isolamento. In serata,...