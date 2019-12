Caserta | prendono in ostaggio i clienti e rapinano l’ufficio postale

ilgiornale

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Ignazio Riccio I malviventi, dopo aver messo a segno il colpo, portando via alcune migliaia di euro, sono fuggiti da un buco scavato nelle fogne, da dove precedentemente erano entrati Attimi di terrore a corso Giannone a, dove alcuni rapinatori armati hanno preso d’assaltoa pochi passi dalla Reggia. I ladri hanno minacciato i dipendenti, prendendo inin fila. Dall’esterno i passanti hanno sentito prima un frastuono e poi delle urla, provocando caos nel centro della città. I malviventi, dopo aver messo a segno il colpo, portando via alcune migliaia di euro, sono fuggiti da un buco scavato nelle fogne, da dove precedentemente erano entrati. Sul posto sono arrivati i carabinieri del comando provinciale, che sono ancora alla ricerca della banda di criminali. Posti di blocco sono stati posizionati in diverse strade cittadine e un ...