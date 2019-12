wired

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Se ancora vi lascia perplessi il prezzo dell’ultimo iPhone, allora non avete visto nulla. L’hi-tech da un bel po’ di anni è luogo di ardite sperimentazioni destinate a chi ha il portafogli pingue. O, quantomeno, è disposto a spendere in nome di una passione, sia essa il cinema in casa o l’ultimo modello di tapis roulant da salotto. Non parliamo di oggetti tempestati di pietre preziose, in stile nababbo. Ma di semplici – si fa per dire – prodotti tecnologici che più che al lusso puntano alla performance. Eccone 7… A caro prezzo. Le immagini sono nella gallery in alto. Phase One IQ4 150MP. 52mila dollari Volete immortalare un momento nel miglior modo possibile? Preparatevi a sborsare attorno ai 50 mila euro. Tanto costa la Phase One IQ4 150MP, una fotocamera con un sensore da 151 megapixel. Gli appassionati di fotografia l’apprezzeranno perché è l’equivalente di una fotocamera ...

MilanoCitExpo : 7 gadget che ti faranno desiderare di essere ricco #DipartimentoInnovazioneTecnologia - ritwittalo : 7 gadget che ti faranno desiderare di essere ricco - Orco__Boia : @ASciullo Quali gadget scusi? Le sardine di cartone? Eh si secondo me le han pagare gli illuminati o massoni rettil… -