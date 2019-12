Shenmue 3 | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

Shenmue III - recensione : "18 anni fa l'orologio si è fermato". Questa frase campeggia nel trailer di lancio che trovate da qualche parte in questa pagina. Era la fine del novembre del 2001, chi vi scrive aveva lo stesso numero di capelli di oggi ma una barba molto meno bianca e qualche migliaio di articoli in meno nel suo CV di critico videoludico. Il suo cuore si fermò, come quell'orologio e come quello di milioni di altri giocatori, quando il secondo capitolo di ...

Recensione di Shenmue 3 per PS4 : ritorna Ryo Hazuki per vendicare il decesso del padre : Arriva oggi Shenmue 3 per PS4, un gioco che ha segnato un'epoca nella categoria degli Open World. Infatti era il 1999 quando Sega presentò il primo capitolo del videogame per Dreamcast che narrava le avventure di Ryo Hazuki, deciso a vendicare la morte del padre Iwao per mano di un misterioso assassino. La trama era ambientata in Giappone alla meta degli anni '80: il titolo permetteva di interagire con l'ambiente circostante, camminare per le ...