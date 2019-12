Papa Francesco | operazione di cataratta agli occhi in gran segreto alcuni mesi fa

Papa Francesco - il leader dell'ultra destra spagnola lo zittisce : "Ecco cosa è" : Santiago Abascal, leader dell'estrema destra spagnola con il partito Vox, rilascia una lunga intervista al Corriere in cui tocca tutti i temi e parla anche dell'attuale pontefice. Ecco come risponde alla domanda di Aldo Cazzullo che lo interroga: "Credo che Papa Francesco sia un punto di riferiment

Eutanasia - Papa Francesco : “In Italia sentenze creative inventano il diritto di morire” : Papa Francesco torna sul tema dell'Eutanasia. "Alcune sentenze - dice - inventano un diritto di morire privo di qualsiasi fondamento giuridico". Le parole di Bergoglio sono ispirate dalla lezione di Rosario Livatino, giudice vittima di mafia, le cui opinioni in materia di Eutanasia secondo il Papa sarebbero "attualissime" e un esempio "non soltanto per i magistrati, ma per tutti coloro che operano nel campo del diritto".Continua a leggere

Papa Francesco chiama - la Cina risponde : Prima un diplomatico e neutrale silenzio. Poi sul volo di ritorno dal viaggio in Thailandia e Giappone, una risposta altrettanto diplomatica e neutrale. Quando infatti i giornalisti, prendendo spunto dal telegramma inviato alla governatrice della città-stato Carrie Lam, gli avevano chiesto un commen

Dalla Lamborghini Huracàn alla Dacia Duster : si allarga il “parco auto” di Papa Francesco [GALLERY] : Papa Francesco ha ricevuto diverse auto in dono nelle ultime settimane, la Lamborghini Huracàn è di certo la più suggestiva di queste Papa Francesco ha visto allargarsi il proprio parco auto nelle ultime settimane. C’è un po’ di tutto nell’ipotetico garage del Pontefice, con l’imbarazzo della scelta che di certo non manca. Diverse case automobilistiche infatti hanno scelto di donare uno dei propri gioiellini al ...

Papa Francesco assapora il Bergamotto di Reggio Calabria [FOTO] : Il delizioso ed esclusivo Bergamotto di Reggio Calabria portato in omaggio a Papa Francesco oggi in udienza dalla Confederazione dei Pasticceri italiani (Conpait), giunti a Roma per addolcire le prediche di Bergoglio. Il Presidente della Conpait è il noto chef Pasticcere di Reggio Calabria Angelo Musolino che, coadiuvato da un gruppo di reggini e professionisti, ha donato al pontefiche le prelibatezze della città calabrese dello Stretto e ...

Papa Francesco domenica a Greccio : lettera sul significato del presepe : Papa Francesco inaugurerà il periodo dell’Avvento a Greccio, in provincia di Rieti, proprio nel luogo dove San Francesco d’Assisi fondò il suo santuario e inventò il presepe. Lo ha annunciato lo stesso Pontefice al termine dell’udienza generale del mercoledì, spiegando che domenica 1° dicembre farà visita al borgo laziale e che, per l’occasione, diffonderà un testo sul senso del presepe, tra i simboli natalizi cristiani più ...

Il presepe contro il Babbo Natale della Coca Cola. Papa Francesco scende in campo con una lettera : “Domenica prossima inizierà il tempo liturgico dell’Avvento. Mi recherò a Greccio, per pregare nel posto” dove San Francesco realizzò il primo presepe e “per inviare a tutto il popolo credente una lettera per capire il significato del presepio”. Lo ha annunciato Papa Francesco al termine dell’udienza generale.Il vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili, ha commentato all’Adnkronos la ...

Papa Francesco : Mi piacerebbe andare a Pechino - io amo la Cina : Papa Francesco ama la Cina. Una delle dichiarazioni che il Santo Padre ha rilasciato sul volo di ritorno dalla visita apostolica in Giappone e Thailandia riguarda la visione che il vescovo di Roma ha della Repubblica popolare asiatica. E "amo la Cina" è l'espressione che il pontefice argentino ha scelto di utilizzare. Il Vaticano, grazie a questo pontificato, ha normalizzato i rapporti con il "dragone". L'accordo provvisorio per la nomina dei ...

Papa Francesco : Abbiamo scoperchiato lo scandalo : "Acquistare un palazzo a Londra con l' Obolo di San Pietro? Hanno fatto cose che non sembrano pulite". Così il Papa in merito allo scandalo che coinvolge cinque persone, sospettate di corruzione. Il Pontefice ha poi spiegato che "ha già firmato il mandato e a giorni cominceranno gli interrogatori. E' la prima volta che il Vaticano è stato scoperchiato da dentro". "C'è la presunzione di innocenza,garanzia per tutti, ma ci sono anche capitali ...

L’abbraccio dei fedeli al Papa allo stadio di Tokyo. Francesco incontra Shinzo Abe : L'abbraccio di migliaia di persone, nello stadio di Tokyo, a Papa Francesco che - a bordo della Papamobile - ha salutato i fedeli per la grande messa a Tokyo, in Giappone, dove si trova per il suo 32esimo viaggio internazionale, il quarto in Asia. "Qui in Giappone, in una società con un'economia molto sviluppata, mi facevano notare i giovani questa mattina, nell'incontro che ho avuto con loro, che non sono poche le persone socialmente isolate, ...

Il segretario personale di Papa Francesco - Fabián Pedacchio - lascerà il suo incarico : Il segretario personale di Papa Francesco, monsignor Fabián Pedacchio, lascerà «a breve» il suo incarico. Lo scrive Vatican News, il giornale online del Vaticano. Il portavoce del Papa ha parlato di un «normale avvicendamento di funzioni» e una fonte di

Papa Francesco - si dimette il segretario Pedacchio? Vaticano - l'ultimo terremoto : Starebbe per lasciare l' incarico a breve mons. Fabian Pedacchio Leaniz, segretario di Papa Francesco. A quanto apprende l' Adnkronos, vi sarebbe stata un' accelerazione nella sua sostituzione per motivi al momento ancora non chiari. Pedacchio, in pianta stabile a Santa Marta dove lavora a tempo pie

Papa Francesco : servono “decisioni coraggiose e importanti sull’uso delle risorse naturali” : Papa Francesco, durante l’incontro con le vittime del disastro del terremoto/tsunami del marzo 2011, ha affermato che servono “decisioni coraggiose e importanti sull’uso delle risorse naturali, e in particolare sulle future fonti di energia“: “E‘ un grave errore pensare” che oggi gli “importanti problemi che ci riguardano” possano essere trattati separatamente. “Guerre, rifugiati, ...

Papa Francesco : la prossima guerra verrà causata da conflitti legati all’acqua : In occasione del viaggio in Giappone del Pontefice, Papa Francesco ha incontrato l’imperatore del Giappone Naruhito: sono stati trattati temi legati all’ambiente, soprattutto la questione dell’acqua. Secondo il Pontefice, è difficile risolvere il problema dell’ambiente perché è strettamente collegato a quello dell’economia: per Papa Francesco la prossima guerra potrebbe essere causata da un conflitto per ...