“Milano non si lega” | migliaia di Sardine in Duomo

calcioweb.eu

(Di domenica 1 dicembre 2019) Roma, 1 dic. (Adnkronos) – La pioggia non spaventa le , che affollano piazzaper la manifestazione milanese. “Lenell’acqua sono nel loro elemento”, sottolineano gli organizzatori, che ribadiscono l’invito a non esporre bandiere di partito. ‘Milano non si lega’, ‘Siamo tutti antifascisti’, ‘Chi non salta un fascista è’, sono gli slogan scanditi dalledi persone che prendono parte all’iniziativa. Nella grande distesa di ombrelli spuntano cartelli e disegni per riprodurre i pesci, diventati il simbolo di questo movimento di opposizione. Il coro di ‘Bella ciao’, intonato da tutta la piazza, si alterna a insulti ritmati indirizzati a Matteo Salvini e ad altri slogan come ‘Ora e sempre resistenza’ e ‘Siamo tutti antifascisti’. L'articolo “Milano non ...

caritas_milano : Proteggiti dal virus non dalle persone. #1dicembre Giornata mondiale contro l'#AIDS #WorldAIDSDay - MARCOCARTA85 : In mezzo a tanti, Roma o Milano non fa differenza. Scelgo te mille volte. #Ufi ?? #UnaFotoDiMeEDiTe @ Via Frattina - petergomezblog : Sardine, “Milano non si Lega”. Pienone anche in piazza Duomo nonostante la pioggia battente -