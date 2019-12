Milano | 25mila sardine in piazza Duomo ...

ULTIME NOTIZIE/ Oggi - ultim'ora Milano : 25mila sardine anti-Lega invadono P.za Duomo : ULTIME NOTIZIE, ultim'ora Oggi. Milano, 25mila sardine invadono piazza Duomo con 'Milano non si lega'. Anche Saviano contro Salvini, 1 dicembre 2019,

Sardine - “Milano non si Lega”. “25mila in piazza Duomo” nonostante la pioggia. L’evento inizia con la lettura della Costituzione – FOTO : La pioggia di Milano non ferma le Sardine, tanto che la manifestazione, iniziata nella più piccola piazza dei Mercanti, si è presto spostata in piazza Duomo. Circa 25mila persone, secondo i numeri forniti dagli organizzatori, sono arrivati nella principale piazza del capoluogo lombardo. Migliaia di ombrelli e Sardine di cartone colorate, di giallo, di arancione, di azzurro sotto l’acqua. Numeri che superano anche le previsioni della ...