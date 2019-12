Studio dimostra che mostrare gratitudine rende più felici

viagginews

(Di domenica 1 dicembre 2019) Unoeffettuato in america e uscito giusto in tempo per il Thanksgiving dimostrerebbe come esprimereverso gli altri aumenti latà. Volete migliorare il vostro umore e passare da una quotidianità di borbottii e lamentele a giornate fatte di sorrisi e piacevolezza? Chi non lo vorrebbe d’altronde. Ma c’è un modo per aumentare … L'articolochepiùè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

____weltschmerz : Tra l'altro tante hanno anche studiato, il che dimostra ancora una volta che l'intelligenza non si misura coi titoli di studio o con i voti - medlookout : RT @parpinux: #Parkinson: uno studio dimostra che è possibile prevenire la degenerazione delle cellule. Ci sono degli anticorpi in grado di… - tax_tweet : RT @e_marello: Un'imposta sulle successioni dei super-ricchi? Questo studio sulle imposte statali negli USA dimostra che c'è la tendenza a… -