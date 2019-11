Juve | Pjanic | ' CR7 ha problema al ginocchio che speriamo si risolva presto'

Ronaldo Juventus : la verità di Pjanic. Il bosniaco zittisce tutti : Ronaldo Juventus SARRI PJANIC – Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, si è espresso anche sul rapporto e sull’ipotetica tensione tra Sarri e Cristiano Ronaldo. Il regista bianconero, oltre a parlare della Champions, si è soffermato sull’atteggiamento della superstar lusitana senza però evidenziare l’arrabbiatura nei confronti del tecnico toscano. Ronaldo Juventus: tensione con Sarri? La risposta di Pjanic Miralem ...

Calciomercato Juventus - possibile scambio Pjanic-Neymar in estate : Il Calciomercato non dorme mai. Arrivano infatti delle indiscrezioni molto interessanti per quanto riguarda la Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Neymar, campione brasiliano che milita nelle fila del Paris Saint Germain. Quello del sudamericano resta uno dei nomi più caldi in ottica di Calciomercato. Neymar è stato escluso dai titolari nella sfida di Champions League tra il Real Madrid ed il Paris Saint Germain e potrebbe lasciare il ...

Juventus - Pjanic : 'Vogliamo vincere la Champions' : La Juventus, ieri sera, ha vinto per 1-0 contro l'Atletico Madrid e ha così chiuso definitivamente la pratica del girone di Champions League. Infatti, i bianconeri avevano già staccato il pass per gli ottavi di finale e con il successo sugli spagnoli, la squadra di Maurizio Sarri è certa del primo posto. Al termine della partita di ieri in casa Juve, ovviamente c'era grande soddisfazione per aver conseguito questo ennesimo importante traguardo. ...

Juventus - Dybala : “Pjanic mi aveva detto di tirare basso… Vi spiego il motivo dell’esultanza” : “Ci siamo parlati con Pjanic prima della punizione, mi ha detto di tirarla bassa. Io gli ho detto che bassa l’avrebbero intercettata e che avrei provato a scavalcare la barriera tirando forte. Mi è andata bene. La mia esultanza? E’ dedicata alla mia ragazza, per un film che abbiamo visto insieme, è stato un gesto d’amore. E poi a Demiral, mi ha detto che avrei segnato stasera”. Sono le parole del protagonista ...

Atalanta-Juventus - Sarri : “Ronaldo non ci sarà. Pjanic sta bene - su Cuadrado e Rabiot…” : CONFERENZA STAMPA Sarri- Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani pomeriggio tra Atalanta-Juventus. Allarme Ronaldo, l’attaccante portoghese non prenderà parte alla sfida con i bergamaschi a causa del solito fastidio al ginocchio. Da valutare attentamente anche le condizioni di Cuadrado e Rabiot. Il primo ha subito una botta la […] L'articolo Atalanta-Juventus, Sarri: “Ronaldo non ci ...

Atalanta-Juventus - Sarri : “Ronaldo non ci sarà. Pjanic sta bene - su Cuadrado e Rabiot…” : CONFERENZA STAMPA Sarri- Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani pomeriggio tra Atalanta-Juventus. Allarme Ronaldo, l’attaccante portoghese non prenderà parte alla sfida con i bergamaschi a causa del solito fastidio al ginocchio. Da valutare attentamente anche le condizioni di Cuadrado e Rabiot. Il primo ha subito una botta la […] L'articolo Atalanta-Juventus, Sarri: “Ronaldo non ci ...

Atalanta Juventus probabili formazioni - torna la Juve HD : sorpresa Pjanic : Atalanta Juventus probabili formazioni – torna la Serie A dopo la sosta. Sfida ostica per la Juventus. I bianconeri domani andranno a Bergamo a caccia di tre punti che sul campo della Dea mancano da 3 anni, con 3 pareggi consecutivi in campionato (tutti per 2-2) oltre all’ultima sconfitta pesante per 3-0 in Coppa Italia la scorsa stagione. Diversi indisponibili per Sarri tra cui CR7, Rabiot e Alex Sandro. Recuperato in extremis ...

Atalanta Juventus - Sarri rivela : “Ronaldo non ci sarà. Pjanic e Cuadrado? Ecco la verità” : Atalanta Juventus Sarri- Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, ha rivelato alcune importanti indiscrezioni in vista della sfida di domani. Non ci sarà Ronaldo, il quale resterà a riposo in vista della sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. Il tecnico bianconero ha confermato anche l’ottimo stato di salute di Pjanic, il quale, salvo clamorosi colpi di scena ...

Atalanta-Juventus - probabili 11 in campo : Pjanic e Matuidi recuperati - chance per Danilo : Atalanta-Juventus è il match che aprirà la 13^ giornata di serie A. Due formazioni che vanno a caccia di un successo che darebbe ancor più sostanza alla loro classifica e che nel frattempo terrebbe alto il morale in attesa dei prossimi impegni di Champions League. La Juventus continua a comandare la classifica, anche se l'Inter di Conte tallona i bianconeri. Sarà un bel duello per lo scudetto fino alla fine. L'Atalanta di Gasperini sta invece ...

Juventus - verso la ripresa del campionato : Pjanic in gruppo - lavoro personalizzato per CR7 : La Juventus questo pomeriggio si è allenata in vista della partita di sabato contro l'Atalanta. Il gruppo bianconero è finalmente al completo visto che è rientrato anche Juan Cuadrado. Maurizio Sarri ha così potuto iniziare a fare le prime valutazioni sulla formazione da schierare a Bergamo. Il tecnico juventino ha recuperato quasi tutti gli infortunati e ai box per il match di sabato potrebbe esserci il solo Alex Sandro. Infatti Miralem Pjanic ...

Juventus - Cristiano Ronaldo e Rabiot ancora a parte : Pjanic pronto per l’Atalanta : La Juventus continua a viaggiare veloce verso la sfida di sabato prossimo alle 15 contro l’Atalanta. Seduta di allenamento pomeridiana per i bianconeri che oggi hanno riaccolto anche Cuadrado, ultimo a rientrare dagli impegni con le varie Nazionali. Maurizio Sarri ha così potuto lavorare con tutto il gruppo alla Continassa e iniziare a pensare seriamente alla pericolosa partita contro i bergamaschi di Gasperini. ancora buone notizie dagli ...

Juventus - infortunio Pjanic : la reale situazione in vista dell’Atalanta! : infortunio Pjanic- Punto interrogativo sull’ attuale condizioni di Miralem Pjanic in vista della sfida di sabato pomeriggio contro l’Atalanta. Il centrocampista bosniaco, uscito anzitempo dal campo durante Bosnia-Italia, potrebbe alzare bandiera bianca in vista del match contro i bergamaschi. Punto interrogativo e prossimi giorni decisivi. Lo staff medico bianconero valuterà con calma il da farsi nel corso delle prossime ore, ma la ...

Juventus : Pjanic e Matuidi stanno meglio - si ferma Rabiot - pericolo giallo per Bentancur : Allenamento con tanto pallone oggi alla Continassa per la Juventus. Maurizio Sarri ha iniziato a lavorare a pieno regime per l’Atalanta. Una sfida importante e dura con i bergamaschi, che si presenteranno al gran completo dopo i recuperi di Zapata, Gosens e Freuler. Il tecnico bianconero ha invece molti più dubbi, visto che l’infermeria continua ad essere un punto dolente della stagione bianconera, anche se nelle ultime ore sono arrivate alcune ...

Infortunati Juventus : novità Pjanic e Ronaldo! Alex Sandro alza bandiera bianca : Infortunati Juventus- Pochi giorni alla sfida di campionato contro l’Atalanta valida per la 13^ giornata di Serie A. Sarri dovrà fare a meno di Alex Sandro, il quale, a causa di un risentimento muscolare accusato con il Brasile, dovrà stare fermo per circa 15 giorni. Tegola improvvisa con Sarri pronto a puntare su De Sciglio nel ruolo di terzino sinistro. Da valutare anche le condizioni di Pjanic, uscito anzitempo dal match della sua ...