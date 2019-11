Aids | Sant’Egidio | “In Africa è allarme tra gli adolescenti”

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 30 novembre 2019) Salvare il futuro dell’combattendo la principale causa di morte tra gli adolescenti del Continente: il virus dell’Hiv. È questa la sfida del programma Dream della Comunità di Sant’Egidio che, in occasione della Giornata Mondiale contro l’, vuole ricordare quanto è stato fatto e quanto ancora bisogna fare per i giovani. Un’attività che Dream porta avanti ormai da 18 anni offrendo accesso gratuito alle cure in 11 Paesini, con 49 centri di salute e 25 laboratori di biologia molecolare. Nel 2016, il 73 per cento dei nuovi casi di HIV tra adolescenti era localizzato in. E si stima che da qui al 2030 ci saranno altri 740 mila giovani che contrarranno il virus. Ad oggi la metà delle ragazze e dei ragazzi sieropositivi è concentrata in sei nazioni. Cinque di queste appartengono allo stesso continente: Sud, Nigeria, Kenya, Mozambico e ...