Sardine e FridaysForFuture | a Roma prime prove di abboccamento

(Di venerdì 29 novembre 2019) ”Le? Certo che ci sono, stanno con noi. Lesiamo noi”. Luca Ianniello si ferma un attimo, fa segno a un ragazzo al suo fianco di continuare a dare indicazioni al corteo. Il corteo del “” aè arrivato a metà percorso, di cartelli che indicano la presenza dinon se ne vedono e il giovane, tra i responsabili del fronteno dei seguaci di Greta Thunberg, non sembra sorpreso. “Non sono state date indicazioni di portare cartelli”, dice allargando le braccia.Una settimana fa i ragazzi di “hanno scritto una lettera di invito alle “amiche” perché “gli obiettivi per cui lottiamo entrambi sono complementari e, anzi, spesso coincidono”. E, almeno per ora, quello che si è realizzato nella manifestazione di ...

