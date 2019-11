Mes | Sergio Mattarella e il gelido silenzio dopo l' appello di Salvini

Basket - Eurolega 2019-2020 : Sergio Rodriguez eletto MVP del Mese di ottobre. Subito in luce la stella dell’Olimpia Milano : Sergio Rodriguez è stato nominato MVP del mese di ottobre in Eurolega. Il riconoscimento, per lo spagnolo dell’Olimpia A|X Armani Exchange Milano, arriva al termine di un periodo nel quale si è rivelato praticamente sempre decisivo per le sorti europee della sua squadra. Queste, in particolare, le medie di Rodriguez fino a questo momento: 16.2 punti con il 43.2% da due, il 44.1% da tre e il 95.2% in lunetta (20/21, un solo tiro libero ...