Garmin Pay e Intesa San Paolo parlano una sola lingua | da oggi l’istituto di credito fa

Pagamenti Garmin Pay con Intesa Sanpaolo : le informazioni utili : Ci sono buone notizie per gli utenti di Garmin Pay, da poco disponibile anche per i clienti Intesa Sanpaolo (come riportato sul sito del noto istituto bancario). Non è difficile intuire che il metodo di pagamento sfrutti la tecnologia NFC, e, attraverso la funzionalità Garmin Connect, permette di aggiungere allo smartwatch le informazioni relative alla carta di credito, così da poterla portare, seppur virtualmente, sempre con sé. Dopo aver ...