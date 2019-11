Blackview A80 Pro debutta con lo sconto del Black Friday

Non solo rugged : Blackview A80 Pro porterà la quadrupla fotocamera nella fascia economica : Blackview, brand cinese specializzato in smartphone rugged, è al lavoro su Blackview A80 pro, uno smartphone economico con quadrupla fotocamera posteriore. L'articolo Non solo rugged: Blackview A80 Pro porterà la quadrupla fotocamera nella fascia economica proviene da TuttoAndroid.