Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 28 novembre 2019): Lozano è sempre stato anticipato quando ha avuto l’occasione di far respirare il Napoli. Per fortuna agli azzurri basta battere il Genk per andare avanti in Champions League Ciroha commentato a Radio Sportiva il pareggio conseguito dal Napoli, con il punteggio di 1-1, contro il Liverpool e muove una critica ad. Queste le sua parole: SULL’ANDAMENTO Di LIVERPOOL-NAPOLI Nella ripresa è stata un’altra partita rispetto al primo tempo. Gol a parte, arrivato da palla inattiva dopo un’ingenuità totale della difesa del Napoli. Il 1° tempo degli azzurri è stato ottimo, seppur di discreta sofferenza. Nel 2° tempo raccontiamo un altro match: il Napoli che fa muro ed il Liverpool che intensifica il ritmo”.SUI CAMBI EFFETTUATI DA DILlorente. Lozano è sempre stato ...

Enzovit : Venerato: ”Liverpool? Ancelotti avrebbe dovuto mettere prima Llorente” - RadioSportiva : #MilanNapoli con Ciro Venerato: 'Non vorrei che la stagione del #Napoli sia già finita. Questa squadra ad #Anfield… -