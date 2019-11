Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 28 novembre 2019) Si fermano idiperdi. La regina del pop è stata costretta a invocare lodegli spettacoli per prendersi cura di se stessa. Sono tre i live che sono stati rimandati, anche se già si prevede un ritorno sul palco per il concerto del 7 dicembre a Philadelphia. "Per favore perdonate questa svolta inaspettata. Fare il mio show ogni sera mi dà così tanta gioia e cancellarlo è una sorta di punizione per me, ma il dolore che sto provando in questo momento mi sta travolgendo. Devo riposare e seguire le direttive dei medici in modo da poter tornare piùe continuare il viaggio di Madame X con tutti voi". Annullati idia Boston Gli show che sono stati annullati per consentire adi riprendersi sono quelli di Boston che avrebbe dovuto tenere il 30, il 1 e il 2 dicembre. Il ritorno disul palco è previsto per la ...

lofioramonti : I @coldplay hanno preso una decisione storica per il mondo della musica: stop ai loro concerti fino a quando non sa… - Ary1797 : RT @OptiMagazine: Stop ai concerti di #Madonna per problemi di salute: 'Tornerò più forte di prima' - OptiMagazine : Stop ai concerti di #Madonna per problemi di salute: 'Tornerò più forte di prima' -