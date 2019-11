Scala della Moda | 12 concorrenti selezionati ad Altamura

Milano - il nuovo volto di Piazza della Scala per Natale è green e ultra-tecnologico [FOTO] : Per dare il via alle festività natalizie, il 5 dicembre, un’opera illuminotecnica sarà la nuova e originale immagine di Piazza della Scala, all’insegna della riduzione delle CO2. È questo “Luci Buone a Milano”, il progetto accolto favorevolmente dall’Amministrazione comunale e realizzato da ENGIE Italia, player dell’energia e dei servizi leader nella transizione a zero emissioni di CO2, con la collaborazione di Signify, leader ...

Federica Lega a La Scala della Moda : Federica Lega, concorrente de “La Scala della Moda”, premiata a Mantova con il titolo di “Miss Volto TV”. Per la 17enne siracusana

«Joker» - la scena della Scala ripresa da un fan in tempo reale : **Joker **è pieno di momenti che ti sconvolgono, da quello strano momento in cui Arthur entra nel frigorifero fino all'omicidio di tre uomini in metropolitana, ma il momento più iconico non ha nulla a che fare con la violenza, bensì con la «liberazione» di Arthur Fleck, che decide di accettare e far uscire tutta la sua oscurità e di celebrare il suo nuovo atteggiamento nei confronti della vita con una danza ...

Teatro alla Scala - tra sacchi a pelo e liste autogestite - decine di giovani in coda tutta la notte per l’anteprima della Tosca dedicata agli under 30 : Marco è il numero uno. “Quest’anno non volevo rischiare”, spiega. Viene da Arezzo ed è in fila dalle 10 della mattina di martedì, anche se sa bene che la biglietteria aprirà solo alle 9 di mercoledì. Obiettivo: un posto all’anteprima del 4 dicembre della Tosca al Teatro alla Scala, dedicata agli under 30. Alle 22,30 in coda ci sono già 63 persone. Sotto al loggiato di via Filodrammatici ci sono studenti, lavoratori, ma anche qualche ...

Teatro alla Scala di Milano - svolta “green” : le luci della prima da fonti rinnovabili : Il prossimo 7 dicembre al Teatro alla Scala di Milano andrà in scena la "Tosca", capolavoro di Giacomo Puccini. L'evento, andato sold out nonostante i prezzi non proprio popolari, si caratterizza per essere il più "green" nella storia della lirica. Dalle luci dello spettacolo fino alla raccolta differenziata al Piermarini la parola d'ordine è sostenibilità.Continua a leggere

Si è tolto la vita Claudio Scalambrin storica figura della politica a San Biagio : Claudio Scalambrin si è tolto la vita. L’uomo di 64 anni era una storica figura della politica a San Biagio.

Salerno - crollano calcinacci dalla Scala della scuola : è allarme sicurezza : Ignazio Riccio L’istituto scolastico resterà chiuso due giorni per permettere ai tecnici della Provincia di eseguire i lavori di messa in sicurezza Le condizioni degli edifici scolastici in Campania sono sempre più preoccupanti. La scarsa manutenzione delle aule e dei laboratori sta mettendo a rischio la sicurezza degli studenti e si moltiplicano i casi di incidenti, più o meno gravi, come la caduta di calcinacci, che coinvolgono le ...

Mediaset - trionfo per Italia 1 : ascolti - la pazzesca Scalata della rete giovane : Da martedì 1° ottobre, Italia 1 è la terza rete Italiana in prima serata con il 5.93% di share sul pubblico totale (+16.7% di ascolto rispetto all’omologo dello scorso anno. Italia 1 scala la classifica e cresce ulteriormente in prime-time e 24 ore sui pubblici più giovani. Sul target commerciale 15

La terra trema ancora : 5.1 della Scala Richter. Gli esperti : “La scossa più forte da anni” : La Bosnia viene sconvolta da un potentissimo terremoto. Siamo a 14 km da Turbet, 85 km a nordovest di Sarajevo, a una profondità di 5 km: questo è l’epicentro del sisma in Bosnia. La magnitudo è stata di 5.1 ed è stata avvertita anche in Serbia e Croazia. Come riferiscono i media regionali, la scossa è stata avvertita distintamente anche a Sarajevo e Tuzla. Si tratta, osservano i media, del terremoto più forte registratosi in ...

In Albania la terra trema ancora : 5.2 della Scala Richter. Danni ai palazzi e gente in strada : Ci risiamo: paura in Albania dove una violenta scossa di terremoto ha fatto tremare la terra nella prima mattinata di oggi venerdì 1 novembre. Secondo i primi rilievi, si è trattato di una scossa di magnitudo 5.2 sulla scala Richter. Un boato enorme quindi: secondo l’Istituto sismologico albanese, l’epicentro è stato localizzato dai sismografi a circa 3 chilometri a nord est del villaggio di Devas Miras, vicino alla città di Korca, nell’Albania ...

Australia : ultima Scalata della montagna sacra - assalto dei turisti : Venerdì è l’ultimo giorno in cui i turisti potranno scalare l’Uluru, la montagna sacra agli indigeni Australiani il cui accesso è stato vietato ai visitatori dalle autorità di Canberra nel 2017. Il bando entrerà in vigore definitivamente dal 26 ottobre e sul posto è presente una folla di visitatori che cercheranno di approfittare dell’ultima occasione per salire sul monolite. Nonostante l’altezza dell’Uluru non ...

Vita di una star della Scalata : Con l’ascesa in modalità free solo – cioè in solitaria e senza alcuna protezione – compiuta nel 2017 su una parete di oltre 900 metri sul monte El Capitan nel parco di Yosemite, in California, lo scalatore Alex Honnold ha scritto il suo nome nella storia dello sport. Ad accrescere la fama globale della sua impresa è stato anche Free Solo, il documentario che racconta la sua impresa, vincitore del premio Oscar nel 2019. Honnold ha compiuto ...

Il creatore di Assassin's Creed si scusa per aver introdotto la meccanica della Scalata delle torri : Il creatore della serie di Assassin's Creed Patrice Désilets si è recentemente scusato per aver introdotto le famose torri da scalare nella serie, per chi non lo sapesse (dubitiamo ci sia davvero qualcuno) stiamo parlando di una meccanica inizialmente relegata alla serie Assassin's Creed, per poi estendersi a tutti i giochi Ubisoft.Tale meccanica richiede di arrampicarsi su diverse strutture (di solito torri appunto) per svelare porzioni di ...

Emma Marrone Scala le classifiche : la reazione social della cantante : Emma Marrone: “Io sono bella” sale in vetta alla classifica EarOne. La reazione social: la cantante salentina torna a postare Periodo di alti e bassi per Emma Marrone: la cantante da un lato, come è ormai noto, ha dovuto abbandonare temporaneamente le scene musicali per problemi di salute, dall’altro continua a mietere successi relativi alla […] L'articolo Emma Marrone scala le classifiche: la reazione social della cantante ...