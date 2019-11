Recensione Need For Speed Heat | la doppia anima dei racing game

Need for Speed Heat : Recensione - Gameplay Trailer e Screenshot : Coloro che seguono da molti anni la serie Need for Speed sapranno sicuramente che si tratta di una serie a cadenza annuale o biennale, un pò come Call of Duty, Assassin’s Creed ed altri franchise. Quest’oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di Need for Speed Heat. Need for Speed Heat Recensione Need for Speed Heat vi fa vestire i panni del solito pivellino di città, giunto a Palm City per farsi ...