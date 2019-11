Pantelleria | messe a dimora complessivamente 1500 piantine autoctone

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 28 novembre 2019) Si conclude oggi il progetto “10.000 Alberi per: per non dimenticare l’incendio 2016” con la messa adelle ultime 1.250 piante a Montagna Grande. A queste si aggiungono 250 piante giàa Kuddie Rosse nel marzo del 2018. Quella diè stata la campagna di crowdfunding in ambito ambientale che ha registrato il maggior successo in Italia, con oltre 200 donatori tra cui importanti aziende nazionali. Grazie alla collaborazione del Dipartimento SAF dell’Università degli Studi di Palermo, sono state scelte speciegià presenti anel rispetto della biodiversità locale e privilegiate specie rare o minacciate. Ogni albero piantato permette l’abbattimento di una quantità stimata in circa 700 kg di CO2 nel corso del suo intero ciclo di vita, per un totale di 1.125 tonnellate. In questi anni il Comitato ha realizzato molti interventi in ...