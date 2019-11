Overwatch 2 | Blizzard condivide alcuni dettagli sulle modifiche del gameplay | sul design

La prima donna nera in Overwatch è l'ennesima gatta da pelare per cui Blizzard si deve giustificare : Chi vi scrive deve ammettere che non era a conoscenza di un'altra insistente critica che da ormai diverso tempo sta colpendo Blizzard e in particolare il team al lavoro su Overwatch. Blitzchung/Hong Kong è la controversia più recente e pressante ma non è di certo la sola o quella in voga da più tempo.Da ormai anni diversi giocatori dell'hero shooter hanno criticato Blizzard per la mancanza di un'eroina nera tra i 31 eroi attualmente disponibili. ...

Overwatch 2 : Blizzard ha impiegato molto tempo a convincere i giocatori che non si tratta del solito sequel : Durante la BlizzCon che si è tenuta lo scorso fine settimana, Blizzard ha annunciato diverse novità, tra cui un nuovo Diablo IV ed Overwatch 2, il seguito dell'amato shooter. Tuttavia non si tratta solo di un semplice sequel, in quanto ogni mappa, eroe e modalità sarà presente persino nel gioco originale.Blizzard infatti si dice orgogliosa di non lasciarsi alle spalle i vecchi giocatori e spera che anche altri sequel si baseranno su questa ...

Con Overwatch 2 Blizzard spera di influenzare l'industria e l'approccio alla realizzazione dei sequel : Overwatch 2, annunciato poco fa da Blizzard, è un prodotto abbastanza "strano". È un sequel, ma contiene l'intero primo gioco. I possessori del gioco originale otterranno alcune parti del sequel gratuitamente, inclusi tutti i nuovi eroi, le nuove mappe, una nuova modalità e persino miglioramenti dell'interfaccia utente.L'unica cosa che i giocatori dell'originale Overwatch non otterranno sono le nuove Missioni Storia e Missioni Eroe in ...

Overwatch 2 : Blizzard avrebbe inavvertitamente svelato una nuova immagine a pochi giorni dalla BlizzCon : Blizzard è riuscita a far trapelare alcune informazioni che suggeriscono che durante la BlizzCon potrebbe essere annunciato un nuovo capitolo di Overwatch. Dopo aver pubblicato delle immagini che indicherebbero le nuove abilità di Tracer, il sito ha mostrato per breve tempo un artwork che vede la presenza di un nuovo eroe.La nuova immagine, intitolata "ow2-fine-art-gallery.png" nell'URL, mostra alcuni degli eroi più famosi di Overwatch pronti ...

Nintendo non sta pubblicizzando Overwatch per Switch e sembra disposta a rimborsare i giocatori dopo il caso Blizzard-Blitzchung : Il popolare Overwatch è sbarcato anche su Nintendo Switch, ma sembra che Nintendo non abbia supportato a dovere il gioco di Blizzard al lancio.Ma non solo, pare anche che la grande N sia disposta a rimborsare i giocatori in seguito al caso Blizzard-Blitzchung.Le polemiche scatenate dal ban di 6 mesi del pro-player hanno, fondamentalmente, allontanato Nintendo da Blizzard ed è insolito vedere rimborsi da parte della compagnia.Leggi altro...

Blizzard : l'evento di New York per il lancio di Overwatch su Nintendo Switch è stato cancellato : Blizzard ha annullato l'evento di New York destinato a celebrare il rilascio di Overwatch su Nintendo Switch domani presso uno dei negozi Nintendo. I fan sono stati in grado di iscriversi gratuitamente all'evento utilizzando i loro, e le prime 150 persone sarebbero state in grado di incontrare alcuni dei doppiatori del gioco.Nintendo si è scusata per gli eventuali disagi causati, nonostante abbiano affermato che la cancellazione è stata una ...