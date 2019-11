Le foto delle esplosioni in uno stabilimento chimico in Texas

Harry e Meghan - la foto inedita (e bellissima) delle nozze : Harry e Meghan le foto inedite del matrimonioHarry e Meghan le foto inedite del matrimonioHarry e Meghan le foto inedite del matrimonioHarry e Meghan le foto inedite del matrimonioHarry e Meghan le foto inedite del matrimonioHarry e Meghan le foto inedite del matrimonioHarry e Meghan le foto inedite del matrimonioHarry e Meghan le foto inedite del matrimonioHarry e Meghan le foto inedite del matrimonioHarry e Meghan le foto inedite del ...

Suzuki Vitara Katana - l’auto che rende omaggio all’icona delle due ruote – foto : Una spada, il simbolo dei samurai. A cui la moto più rappresentativa della gamma Suzuki, la Katana, rendeva omaggio già nel lontano 1981. Oggi sono le quattro ruote a celebrare, a loro volta, quell’iconico modello: è infatti disponibile in tiratura limitata (solo 100 esemplari, già inviati ai concessionari del marchio giappnese) la Suzuki Vitara Katana, ovvero il popolare sport utility per l’occasione in tinta grigio Londra e ...

Le spettacolari foto dal drone delle mongolfiere in Cappadocia : In un paesaggio lunare, si alzano in volo colorate mongolfiere. Siamo in Turchia, nella regione della Cappadocia. Con le sue valli e rocce scavate ed erose dal vento, è una delle zone del paese più visitate dai turisti e dal 1985 è considerata patrimonio dell’umanità protetto dall’Unesco. Le gite in mongolfiera, specie alle prime ore del mattino per vedere l’alba, sono tra le attrazioni più amate. Nelle foto della gallery lo ...

Cile : trovata senza vita Albertina Martinez Burgos - era la fotografa delle proteste : C'è un'altra morte misteriosa in Cile, dove il 21 novembre scorso è stata trovata senza vita la fotografa 38enne Albertina Martinez Burgos. Dopo El Mimo, si tratta del secondo caso del genere che accade nel Paese sudamericano, dove ormai da diverse settimane ci sono delle manifestazioni in piazza anche abbastanza violente. La Burgos stava documentando proprio le proteste di piazza che in queste ultime quattro settimane si stanno verificando in ...

Maltempo Sicilia : il porticciolo di San Leone in balia delle onde [foto e VIDEO] : “Il porticciolo turistico di San Leone (Ag), malconcio ed abbandonato a se stesso, ha subito gravi danni dalla mareggiata degli scorsi giorni. La furia del mare ha rovinato la barriera frangiflutti, il muro paraonde è stato spostato ed in parte è crollato, mentre un lungo tratto del molo di ponente rischia di collassare. È necessario un intervento urgente da parte della Regione Sicilia ed il Genio civile per evitare ulteriori ...

Movimento delle sardine - in 4mila a Palermo : "Populisti - la festa è finita". foto : Tantissime persone sono arrivate davanti al Teatro Massimo in piazza Verdi armate di cartelloni e messaggi per dire basta a una comunicazione politica aggressiva. Una manifestante: "Avete rovesciato odio e bugie, mescolando verità e menzogne. La corda si è spezzata"

Uomini e donne : Ciano - spasimante di Gemma - pubblica altre foto con delle signore : Juan Luis Ciano è senza dubbio uno dei protagonisti delle attuali puntate del Trono Over di Uomini e donne. La sua gentilezza e i suoi modi eleganti hanno conquistato Gemma Galgani che, poco dopo la fine della frequentazione con Jean Pierre, ha manifestato un forte interesse per il 57enne di origine venezuelana. E non è stata l'unica a non risultare immune dai modi del nuovo cavaliere: anche Tina Cipollari ha chiesto di ballare con lui, ...

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo - la fotobufala delle nozze? La soffiata : “No - non è falsa - ma ecco cosa nasconde” : Un classico, un mito delle foto di internet: Maria De Filippi e Maurizio Costanzo vestiti da sposi. Lo scatto è diventato celebre anche perché l’espressione della donna non è delle migliori, infatti appare abbastanza interdetta e quasi triste. Ma cosa si nasconde dietro? Alla domanda ha risposto Giovanni Ciacci durante il programma “Vite da Copertina”, che conduce insieme ad Elenoire Casalegno. L’esperto di moda e gossip ha svelato che la foto ...

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo - la verità sulla foto delle nozze : Si è risolto, forse, il mistero della foto di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo vestiti da sposi. Qualche giorno fa si era parlato molto di uno scatto, divenuto ormai celebre, in cui i due conduttori indossano gli abiti delle nozze e la De Filippi ha un’espressione particolare. Durante il programma Vite da Copertina, Giovanni Ciacci, che conduce lo show con Elenoire Casalegno, aveva indicato lo scatto come un falso, affermando che si ...

Maltempo Toscana - le immagini delle Cascate del Gorello dopo la devastazione : il dramma delle Terme di Saturnia [foto e VIDEO] : Le Terme di Saturnia sono irriconoscibili: le Cascate del Gorello dopo il Maltempo degli ultimi giorni hanno un aspetto sconvolgente. Il passaggio delle ondate di piena ha letteralmente stravolto il territorio intorno alla struttura, ben noto per le sue proprietà termali Toscana, le Cascate del Gorello devastate dal Maltempo [VIDEO] Maltempo Toscana, il fango travolge le Terme di Saturnia [VIDEO] L'articolo Maltempo Toscana, le immagini delle ...

Le foto delle proteste contro Matteo Salvini a Bologna : Ha aperto la campagna elettorale per le elezioni regionali del 2020, la polizia ha disperso il corteo dei centri-sociali con gli idranti

Le foto del festival delle luci di Durham : Una festa di luci invade le strade della città inglese di Durham per la decima edizione del Lumiere festival, in programma dal 14 al 17 novembre. Sono ben 37 le installazioni luminose che si possono ammirare per tre sere, dalle 16:30 alle 23:00. Si tratta del più grande festival delle luci organizzato nel Regno Unito. Per festeggiare la decima edizione, quest’anno vengono proposte, oltre a installazioni nuove di zecca, anche opere che ...

Costanzo e Maria De Filippi - la foto delle nozze è un falso : La foto delle nozze di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo è un falso. A dichiararlo, nel corso del programma Vite da Copertina, è Giovanni Ciacci secondo cui lo scatto più famoso della coppia sarebbe in realtà un fotomontaggio. Nel corso della trasmissione in onda su Tv8, l’ex protagonista di Detto Fatto ha parlato di una delle coppie più famose della tv, svelando un retroscena sul loro matrimonio. Maria de Filippi e Maurizio Costanzo si ...

Costanzo e Maria De Filippi - la foto delle nozze è un falso : La foto delle nozze di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo è un falso. A dichiararlo, nel corso del programma Vite da Copertina è Giovanni Ciacci secondo cui lo scatto più famoso della coppia sarebbe in realtà un fotomontaggio. Nel corso della trasmissione in onda su Tv8, l’ex protagonista di Detto Fatto ha parlato di una delle coppie più famose della tv, svelando un retroscena sul loro matrimonio. Maria de Filippi e Maurizio Costanzo si ...