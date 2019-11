Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 28 novembre 2019) Un tempo essere felici alnon era così importante: si sottovalutava totalmente l’aspetto emozionale del, e si pensava che non fosse poi così importante fittare in undi, o condividere i valori dei propri colleghi. Tutto sommato, l’importante era entrare in un percorso di carriera che funzionava, e si tendeva a stare nello stessoparecchi anni, che ci piacesse o meno il nostro.Si dava, insomma, molta più importanza agli aspetti hard della propria vita professionale, carriera, sicurezza deldie retribuzione in primis, e molto meno agli aspetti soft.Oggi però la prospettiva è diversa, sappiamo benissimo che sacrificare tutto a una carriera che non ci appartiene alla lunga non ci porta da nessuna parte, e siamo molto più connessi con la nostra parte emotiva: le priorità sono ...

Biancaneve_io : RT @HuffPostItalia: La felicità sul posto di lavoro non è un lusso e non va sottovalutata - occhipinti_gina : RT @HuffPostItalia: La felicità sul posto di lavoro non è un lusso e non va sottovalutata - Rossellalnz : RT @HuffPostItalia: La felicità sul posto di lavoro non è un lusso e non va sottovalutata -