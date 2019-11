Ue | nasce la commissione Von der Leyen | più votata di quella Juncker M5S si spacca

Sanità : Palermo - a Villa Sofia-Cervello nasce commissione per dispositivi medici : Palermo, 9 nov. (Adnkronos) - Razionalizzare gli interventi, gli acquisti e quindi anche i costi. Questo l’obiettivo alla base della costituzione a Villa Sofia Cervello di Palermo della Commissione aziendale per i dispositivi medici. L’organismo è stato istituito con delibera della Direzione strateg

Sanità : Palermo - a Villa Sofia-Cervello nasce commissione per dispositivi medici : Palermo, 9 nov. (Adnkronos) – Razionalizzare gli interventi, gli acquisti e quindi anche i costi. Questo l’obiettivo alla base della costituzione a Villa Sofia Cervello di Palermo della Commissione aziendale per i dispositivi medici. L’organismo è stato istituito con delibera della Direzione strategica che ne definisce compiti e funzioni attraverso uno specifico regolamento. La Commissione è presieduta dal Direttore ...

Senato - nasce la commissione Segre contro razzismo e antisemitismo. Il centrodestra si astiene - Salvini : “No ai bavagli” : Non ha ottenuto l’unanimità la mozione per istituire una commissione straordinaria contro odio, razzismo e antisemitismo, proposta dalla senatrice a vita Liliana Segre. L’aula del Senato l’ha approvata con 151 voti favorevoli, nessun voto contrario e 98 astensioni. La notizia è stata accolta da un lungo applauso e Senatori in piedi come tributo. Si è astenuto il centrodestra. “Siamo contro razzismo, violenza, odio e antisemitismo senza se ...

