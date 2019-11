Salone Margherita | lo storico teatro del Bagaglino è in vendita Pier Francesco

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Un pezzo di storia italiana potrebbe venir cancellata. Già: il, uno dei teatri più importanti di Roma, è stato messo indai suoi proprietari, la Banca d’Italia. Così il futuro delche ha ospitato una miriade di spettacoli, compresi tutti quelli del, non è più così sereno.Pingitore si dice preoccupato: “C’è stata una prima asta, andata deserta. Adesso siamo passati allaper licitazione privata. Questo significa che la possibilità diè attualissima: se un mecenate si presenta con una determinata cifra, che non so quantificare, ottiene il… e noi andiamo per stracci, come si dice a Roma. Prima o poi, insomma, la Banca d’Italia cercherà di disfarsi questo bene, che evidentemente gli pesa così tanto. Eppure ilè un esempio diliberty come non ce ne sono in altre ...

