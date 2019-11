Messina | a bando restauro chiesa ' Badiazza' | interventi per 1 | 6 mln 2

Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) (Adnkronos) - "Un manufatto medievale di particolare bellezza e di grande importanza storico-architettonica che - sottolinea Musumeci - in passato è stato oggetto solamente distrutturali parziali. Per questioni di sicurezza, circa due anni fa, è stata chiusa ma adesso, con procedure il p

ParisiSonia : RT @costruiresalute: #Concorsi all'Asp di Messina??: bando per #28medici con contratto a tempo inderminato - Regione_Sicilia : RT @costruiresalute: #Concorsi all'Asp di Messina??: bando per #28medici con contratto a tempo inderminato - Carmela_oltre : RT @GazzettaDelSud: Carceri, bando per il reinserimento nel modo del #lavoro: progetti a #Messina e #Catanzaro -