Manovra | lite Romano-Borghi su La7 “Con la Lega al governo sono aumentati i mutui”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Bagarre a L’Aria che Tira (La7) tra il deputato del Pd, Andrea, e il presidente della Commissione Bilancio, Claudio. Casus belli: un servizio sul leader della, Matteo Salvini, che attacca la politica economica delConte Due.commenta: “Sembra che Salvini non abbia mai governato e che sia stato paracadutato da Marte. Dovrebbe dire la verità su quale era la situazione quando era lui al. Quindici mesi didi Salvini hanno fatto malissimo al Paese. La legge di bilancio voluta dallae dal M5s ha provocato un aumento delle tasse, dopo 5 anni in cui le tasse diminuivano, e un blocco della crescita economica“. Poi rimbrotta il parlamentare leghista: “Vedo cheride, ma non so che ci trovi da ridere“. “Rido perché stai dicendo sciocchezze“, risponde. “No, le sciocchezze le dici ...

