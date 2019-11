Giorgia Meloni contro il Mes | ' Serve a salvare le banche tedesche'

Mes - Giorgia Meloni : "Vergogna Conte - dà i soldi degli italiani a Francia e Germania per salvarsi il posto" : Una "vergogna". Giorgia Meloni tuona contro Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, che ha definito "inemendabile dal Parlamento" il testo del Mes, il Fondo Salva Stati a cui si oppongono Lega e Fratelli d'Italia. "Ci era stato detto che sul Mes era tutto da definire e scopria

Giorgia Meloni sindaco di Roma - doccia gelata per Salvini : "Dove mi candido lo decidiamo io e FdI" : Candidata sindaco a Roma da Matteo Salvini per toglierla dalla scena nazionale? Il Foglio provoca Giorgia Meloni e la leader di FdI replica così, gelida: "Non sono una persona che si fa candidare da altri. Dove vado io lo decideranno gli italiani, il mio partito e io stessa". Dopo la rottura dell'al

Sardine - Giorgia Meloni le sfida in casa loro : "A Bologna ma per parlare di tasse". Gioco - partita e incontro : Sulle ali dei sondaggi "atomici", Giorgia Meloni sfida anche le Sardine e lo fa in casa loro, a Bologna. Domenica prossima, infatti, Fratelli d'Italia organizza una iniziativa "contro la manovra tassa e spendi", spiega la stessa leader di FdI. E lo farà proprio nella città dove due settimane fa è na

Giorgia Meloni e i sondaggi bomba - Salvini : "Perché FdI sopra il 10% è un bene". Piange solo Berlusconi : La notizia della settimana è il balzo di Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia nei sondaggi, ma Matteo Salvini per ora se ne rallegra. Per la prima volta oltre il 10%, FdI sta aumentando il gap con Forza Italia e si sta confermando come gamba sempre più "autonoma" di un centrodestra a trazione sovranis

Sondaggio Ixè - altro botto per Giorgia Meloni. Il commento di Weber : "Lo sfondamento di FdI" : La tendenza appare sempre più chiara ed incessante: la maggioranza degli italiani (il 49,5%) desidera un governo di centrodestra. È quanto viene ribadito dall'ultimo Sondaggio dell'istituto Ixé per Cartabianca (Rai 3). In cima, ma in leggero calo, c'è sempre la Lega di Matteo Salvini (31.5 % e -0.4

Giorgia Meloni a L'aria che tira - la reazione al sondaggio del botto di FdI : un messaggio a Salvini : Giornate di gloria, per Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia. E un'ultima porzione di questa gloria è arrivato dall'ultimo sondaggio Swg proposto da Enrico Mentana al suo TgL7. La rilevazione dà infatti FdI in ascesa di 0,6 punti percentuali al 10,1 per cento. Cifre pazzesche, che vengono commentate d

Giorgia Meloni contro il M5s : "Chi comanda in Italia? Indagine sui legami con la Cina" : Per andare a cena presso l' ambasciata cinese a Roma, Beppe Grillo ha guardato bene l' agenda. La data prescelta coincideva con la vigilia delle elezioni a Hong Kong e con l' ennesima rivelazione sulle atrocità perpetrate nei campi di rieducazione comunisti dietro la Grande Muraglia. È lo stesso att

Meloni canta e balla insieme a Myrta Merlino il tormentone “Io sono Giorgia” : critiche sui social : “Le ho chiesto di fare una cosa con me, non abbiamo neanche provato…”. Myrta Merlino invita Giorgia Meloni a ballare e cantare il brano, diventato celebre, che fa il verso al discorso della leader di Fratelli d’Italia in piazza San Giovanni, quando Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e la stessa Meloni riunirono il centrodestra a Roma. “Mi volevano contestare”, spiega Meloni in diretta a L’Aria che tira, ...

L'Aria che tira - Myrta Merlino canta e balla con Giorgia Meloni (Video) : Volendo essere ironici, ma nemmeno troppo, potremmo definirlo un ulteriore passo verso la completa dursizzazione di Myrta Merlino. La conduttrice de L’Aria che tira accoglie Giorgia Meloni in studio come fosse una rock star e arriva persino ad improvvisare un duetto con la leader di Fratelli d’Italia (qui il video).La giornalista chiede alla deputata di intonare i primi versi del tormentone ‘Io sono Giorgia’, il remix realizzato prendendo ...

Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno più di un sospetto - Grillo e Zingaretti hanno chiuso un accordo per la nomina a Presidente della Repubblica di Romano Prodi : Giorgia Meloni non ha perso tempo e dopo l’incontro di Grillo a Roma con l’ambasciatore cinese ha chiesto lumi. In particolare la leader di Fratelli d’Italia vorrebbe sapere che tipo di relazione politica c’è tra il M5S e il governo cinese. Giorgia Meloni si chiede: “Cosa è andato a fare Beppe Grillo in Cina? Deve riferire subito in Parlamento. Gli italiani devono sapere”. Secondo molti osservatori Grillo sta sempre più ...

Giorgia Meloni avverte Giancarlo Giorgetti : "No al tavolo sulle riforme se serve ad allungare la legislatura" : Non la convince molto la proposta di Giancarlo Giorgetti, numero due della Lega, di attuare una Costituente sulle riforme, Giorgia Meloni, in una intervista a Il Corriere della Sera, si dice d'accordo solo a patto che sia "contestualmente al nuovo Parlamento, perché questo governo più dura e più fa

Giorgia Meloni : "Il M5S non esiste più. Grillo prende ordini dai cinesi?" : Giorgia Meloni sarà ospite della prossima puntata di "Povera Patria" su Raidue che è stata registrata oggi. È dunque trapelato già quello che la leader di Fratelli d'Italia ha detto ed è incentrato soprattutto sui presunti rapporti del MoVimento 5 Stelle con la Cina. Meloni dice:"Il Movimento Cinque Stelle ormai, per me, non esiste più. Era un movimento liquido con un unico collante che era la lotta anticasta. Ma poi abbiamo letto del ...

Giorgia Meloni - il piano in Parlamento per abolire il reddito di cittadinanza M5s : La coerenza è una virtù selettiva, perciò sembra essere rimasta soltanto Giorgia Meloni a rappresentare senza ombre chi considera il reddito di cittadinanza una boiata pazzesca; ma soprattutto ad avere idee solide su come utilizzare in modo equo e socialmente apprezzabile gli 8 miliardi di euro acca

Enrico Mentana - sondaggio Swg per il TgLa7 : esplode Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Cifra mai vista : Clamoroso sondaggio Swg per il TgLa7 illustrato in diretta da Enrico Mentana. "Il centrodestra scende sotto il 50 per cento. Flessione della Lega, che resta il primo partito con il 33,1 per cento ma perde quasi un punto". Cresce e supera il 10 per cento Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, "che per