Fiorentina verso il Lecce | dubbio Chiesa | Pedro c’è ma deve scavalcare Vlahovic e Boateng

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 27 novembre 2019)di sabato 30 novembre alle 20:45 è la partita dell’anno per Vincenzo Montella. Dopo il ko di Verona, il secondo di fila, la situazione si è fatta ancora più pesante per l’aeroplanino. Il 10° posto con 16 punti a sei lunghezze dalla zona Europa League non basta a Commisso che ha piani più ambiziosi per il club. I viola sono in crisi di risultati e di gioco e poi c’è la gestione di alcuni giocatori che non convince tifosi e dirigenti. Insomma, la critica attorno a Montella si fa sempre più feroce e spuntano anche ipotesi sul futuro senza di lui. Si va dall’opzione Spalletti, già sondata durante la sosta, fino al duo Prandelli-Batistuta idea decisamente azzardata. La settimana più lunga non è iniziata nel migliore di modi per i toscani che hanno perso Pezzella per 20 giorni a causa della frattura dello zigomo. Il pilastro della difesa potrebbe essere sostituito da ...

danisailor7 : RT @PinoVaccaro77: Leggo che #Chiesa vorrebbe andarsene dalla #Fiorentina. Legittimo. Magari diventerà il prossimo pallone d'oro, il nuovo… - Lollo0202 : RT @PinoVaccaro77: Leggo che #Chiesa vorrebbe andarsene dalla #Fiorentina. Legittimo. Magari diventerà il prossimo pallone d'oro, il nuovo… - VFC10087566 : RT @PinoVaccaro77: Leggo che #Chiesa vorrebbe andarsene dalla #Fiorentina. Legittimo. Magari diventerà il prossimo pallone d'oro, il nuovo… -