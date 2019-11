Auto si ribalta | muore 64enne

Udine : ruba l'Auto della mamma - si ribalta e muore a 16 anni - feriti sette coetanei : La passione per i motori e la voglia di condividere una bravata con un gruppo di amici gli sono costati la vita a soli 16 anni. La storia straziante arriva dal Friuli, provincia di Udine: Daniele Burelli si è schiantato con una Opel Corsa che aveva rubato a sua madre ed è morto sul colpo. l'auto si è ribaltata dopo aver abbattuto un palo della luce e un cartello stradale sulla provinciale 5 tra Rodeano e San Daniele del Friuli. La tragedia è ...

Friuli - ruba l'Auto alla madre e si ribalta : morto sedicenne. A bordo con lui sette coetanei - tutti rimasti feriti : Un minorenne, di 16 anni, è morto la notte scorsa dopo che ha perso il controllo dell'auto su cui era alla guida e che aveva sottratto alla madre. l'auto si è capottata. A bordo...

Incidente stradale a Vittoria : Auto si ribalta : Incidente stradale sulla Sp 16, la Scoglitti Vittoria. Tre i feriti. Sul posto due ambulanza e la Polizia stradale

Auto sbatte contro il guard rail e si ribalta : morto un bimbo di 4 anni : Terribile incidente stradale sulla A35 BreBeMi: coinvolti tre mezzi. Troppo gravi le ferite riportate dal piccolo, ferite...

Vogliono abbandonare il cane lanciandolo dal finestrino e si ribaltano con l’Auto : Una coppia americana, in prossimità dell’estate, aveva deciso di sbarazzarsi del proprio cane lanciandolo dal finestrino. Per compiere questo gesto così crudele, l’uomo che era alla guida, si è andato a schiantare e l’auto si è ribaltata. I due sono rimasti gravemente feriti dallo schianto. Questa vicenda è avvenuta nel Mississipi, nella Contea di Harrison. Durante la manovra per lanciare il cane fuori dal finestrino l’uomo ha perso ...

Francia - pullman si ribalta in Autostrada : 33 feriti - 4 sono gravi : Trentatré persone ferite, di cui quattro gravemente, è il bilancio di un incidente che ha coinvolto un pullman in viaggio tra Parigi e Londra. Il veicolo si è ribaltato sul fianco attorno alle 12 nel nord della Francia, mentre percorreva la trafficata autostrada A1, ha riferito la polizia. Tutte le persone a bordo sono rimaste ferite, alcune non sono francesi. Sul luogo sono intervenuti polizia, vigili del fuoco, ambulanze. L’uscita ...

Francia - bux Flixbus si ribalta in Autostrada : 33 feriti - 4 sono gravi : L'autobus della compagnia Flixbus stava percorrendo l'autostrada A1 che conduce da Parigi a Londra quando, probabilmente a causa della strada resa viscida dalla pioggia, si è ribaltato: 33 persone sono state estratte dalle lamiere e quattro di loro versano in gravi condizioni. Non ci sarebbero italiani.Continua a leggere

L’Auto si ribalta e vola nel fossato : Giulia muore a 18 anni. Il fidanzato è in coma : È di una vittima e di un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Musile di Piave, nella città metropolitana di Venezia, in Veneto, lungo la statale 14. Lo schianto intorno alle 8. Giulia Zandarin, una ragazza di 18 anni, di San Floriano di Castelfranco Veneto, ex studentessa dell’istituto “Filippin”, è morta sul colpo. Il ferito, che è in coma, è un 19enne anche lui di Castelfranco, Alberto Antonello. La coppia stava ...

Auto si ribalta : morto un bambino di 3 anni : La piccola vittima era a bordo dell'Auto insieme alla madre, uno zio e la sorellina. Quest'ultima ha riportato ferite lievi...

Auto si ribalta in incidente stradale : muore bimbo di 3 anni : Rosa Scognamiglio Un bimbo di soli 3 anni è morto in un tragico incidente stradale sulla provinciale per Rosciano. L'Auto si sarebbe ribaltata a causa dell'asfalto bagnato. Illesi gli altri passeggeri Tragico incidente a Rosciano, in provincia di Pescara: un bimbo di soli 3 anni ha perso la vita. È successo nelle prime ore di questo pomeriggio, mercoledì 30 ottobre, sulla strada provinciale 84. Ancora incerta la dinamica del ...

Pescara - perde il controllo dell’Auto e si ribalta : il figlio di 3 anni - sbalzato fuori - muore : Tragedia a Rosciano, in provincia di Pescara, dove un bambino di soli tre anni ha perso la vita dopo essere stato sbalzato fuori dall'abitacolo dell'automobile guidata da sua madre, una donna di 32 anni. Nella vettura anche un'altra figlia, di 6 anni, e lo zio, di 31 anni, fortunatamente rimasti illesi.Continua a leggere

Via del Muro Torto - Auto si ribalta. Traffico in difficoltà : Roma – Incidente su viale del Muro Torto in direzione Piazzale Flaminio, all’altezza di Viale del Galoppatoio. Alle 17.15 circa, una Peugeot 207, forse a causa dell’alta velocita’, si e’ ribaltata finendo contro un’altra auto. Ferito il conducente del mezzo cappottato, un uomo che e’ stato trasportato in codice rosso al Policlicnico Umberto I, anche se le sue condizioni non sarebbero critiche. Sul posto ...

Incidente - Auto si ribalta sulla Vittoria Gela : Incidente stradale oggi pomeriggio sulla SS 115, la Vittoria Gela. Un’auto, una utilitaria, si è ribaltata sulla strada forse a causa della pioggia

Roma - Auto si ribalta : 21enne muore in incidente : Un ragazzo di 21 anni è morto stanotte a Roma in un incidente stradale. La vettura su cui viaggiava si sarebbe ribaltata su via Cristoforo Colombo, per cause in via di accertamento, intorno alle ore 1:30. Nell’auto c’erano altri quattro coetanei del giovane deceduto, tre ragazze e un ragazzo: per loro nessuna conseguenza grave, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in codice verde per i controlli del caso.Sul posto con il 118 è ...