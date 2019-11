ATP Awards 2019 | tutte le nomination | Berrettini e Sinner in corsa per un premio dopo la

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 27 novembre 2019) ATPtengono alti i colori dell’Italia per quanto concerne laai premi assegnati al termine della stagione ATP, l’Italia si fa valere anche per quanto concerne leall’ambitostagionale, al termine di un’annata da ricordare per il nostro tennis. Di certo il nome più chiacchierato in questa stagione sportiva per quanto concerne la nostra nazione, è stato quello di Matteo, entrato per la prima volta nella top 10 prima di partecipare alle ATP Finals di Londra vincendo anche un incontro contro Thiem. Insomma, grande stagione per Matteo inserito nel novero dei tennisti più migliorati dell’anno. Tra i migliori giovani figura invece, anch’esso autore di un’annata fondamentale per la sua carriera. Di seguitoleper quanto concerne i premi nei ...

Ubitennis : ATP Awards 2019, tutte le nomination: ci sono anche Berrettini e Sinner - livetennisit : ATP Awards 2019: Ecco le nomination. Ci sono anche Matteo Berrettini e Jannik Sinner -