Il robot che prepara il sushi in pochi secondi

Roomba i7+ : l'aspirapolvere robot che fa tutto da solo e dà un valido aiuto agli anziani : La tecnologia non è affatto appannaggio esclusivo di giovani e adulti. Negli ultimi tempi, infatti, sono disponibili sul mercato diversi prodotti che cercano di andare incontro alle esigenze anche delle persone un po' più avanti con l'età che non riescono più a svolgere determinate attività senza fatica. Tra queste, inevitabilmente, ci sono le pulizie della casa che spesso diventano una sorta di "chimera" per gli anziani, alle prese con azioni ...

Recensione Braava 390t : il robot lavapavimenti che aiuta anche i piú anziani : Pulire accuratamente la propria abitazione spesso comporta sforzi fisici eccessivi. Basta pensare alle fasce di popolazione più avanti con l'età, che spesso preferiscono affidare tali mansioni a qualche familiare o aiutante domestico. L'azienda irobot ha però progettato e realizzato un prodotto che può essere utilizzato senza il minimo sforzo fisico e adatti a tutte le tasche. Oltre ai tradizionali Roomba, l'azienda statunitense propone sul ...

Recensione Braava 390t : il robot lavapavimenti che dona lucentezza ad ogni superficie : irobot, rinomata azienda statunitense, da anni produce per i consumatori una vasta gamma di robot aspirapolvere in grado di assicurare un'accurata pulizia della casa. Oltre ai tradizionali Roomba, l'azienda propone robot in grado di pulire e lavare i pavimenti utilizzando dei panni di pulitura (mono-uso o riutilizzabili). Come al solito, i dispositivi dell'azienda irobot riescono a lavorare in completa autonomia. Per soddisfare una vasta ...

Laura Margheri : "Grazie all'amore per gli animali e all'ingegneria creo robot che possono migliorare il mondo" : Laura Margheri, 37 anni, è una donna geniale della robotica, nominata lo scorso anno tra le 25 donne più influenti al mondo in questo settore. Oggi lavora al centro di Micro-Biorobotica dell’Istituto Italiano di Tecnologia a Pontedera, dove prende a modelli animali e piante per la creazione di robot. “La tecnologia deve anche essere buona e aiutare l’uomo. È quello che mi propongo di fare ogni giorno ...

Recensione Braava jet m6 : il robot lavapavimenti che pulisce e si ricarica da solo : La tecnologia al servizio delle nostre case. L'azienda irobot ha lanciato sul mercato un robot lavapavimenti innovativo, Braava jet m6, che da solo è in grado di occuparsi della pulizia dei pavimenti, raggiungendo anche le zone più ostiche degli appartamenti e rimuovendo a fondo qualsiasi tipo di macchia e di traccia di sporco. Grazie a questo nuovo dispositivo, dunque, sarà possibile divincolarsi dalle faticose faccende domestiche legate al ...

Ginnastica - che fine ha fatto Larisa Iordache? Due anni d’assenza dall’infortunio - rincorre le Olimpiadi 2020 e sfida un robot : Larisa Iordache non gareggia ormai da due anni, si è rotta il tendine d’Achille ai Mondiali 2017 di Ginnastica artistica e da quel momento non ha più messo piede in un palazzetto per una competizione ma la rumena non si è ritirata. La 23enne di Bucarest, capace di vincere il bronzo con la squadra alle Olimpiadi di Londra 2012 e di mettersi al collo quattro medaglie ai Mondiali (tra cui l’argento all-around nel 2014 alle spalle di ...

Un curioso robot bolla che sposta e assembla micro-oggetti : Un robot, come non verrebbe da immaginarlo: una bolla di gas di dimensioni infime, nell’acqua. Guidata dal laser, il robot bolla è capace di svolgere alcuni compiti utili, come spostare e assemblare delle microstrutture. Questa tecnologia è stata sviluppata in Cina, dal laboratorio di robotica dell’Istituto di Automazione di Shengyang, ed è molto promettente: potrebbe infatti essere impiegata per sviluppare tessuti artificiali e strutture delle ...

Energia : ENEA presenta la casa “smart” e il robot che consiglia come ridurre le bollette : Un robot domestico che “dà consigli” su come risparmiare Energia e ridurre le bollette, una casa ‘smart’ con sistemi intelligenti di gestione dei consumi e della sicurezza, ma anche un filato per tessuti hi-tech, realizzato con gli scarti di fibra di carbonio, da utilizzare per applicazioni automotive. Sono alcune delle tecnologie innovative che ENEA presenta a Ecomondo, la Fiera internazionale sulla sostenibilità ambientale che si apre domani ...

Recensione Roomba i7+ : 7 caratteristiche del robot aspirapolvere : L'aspirapolvere Roomba i7+ è indubbiamente uno dei robot più efficienti in circolazione. Tra le caratteristiche di questo prodotto spicca indubbiamente il sistema di svuotamento. Roomba i7+ è in grado si svuotarsi automaticamente, il robot dunque lavora in autonomia e non necessita della presenza del proprietario. Da ricordare che l'aspirapolvere può essere programmato attraverso l'app irobot HOME, che consente di 'manovrare' il robot anche dal ...

Il robot barista steampunk che fa i cocktail perfetti : I cocktail hanno una miscela equilibrata di diversi ingredienti, sia alcolici che non, con l’eventuale aggiunta di aromi. Queste bevande sono spesso associate alla maestria dei barman che li preparano miscelando i vari ingredienti nello shaker. Ma nel prossimo futuro i barman potrebbero lasciare il posto alla tecnologia. Abbiamo già visto baristi robot di varia foggia, ma quello odierno ha un’estetica cyberpunk che farà impazzire gli ...

Il robot che vuole reinventare l’apprendimento nei bambini : Siccome ogni bambino è diverso da un altro per capacità e interessi, un robot dotato di intelligenza artificiale in grado di interagire con un minore, adeguandosi alle sue abilità, potrebbe essere un alleato prezioso per cominciare a conoscere e immagazzinare nozioni utili per il futuro. Per questo motivo Elnaz Sarraf e Rob Cheng hanno sviluppato Roybi, robot indirizzato ai bambini di età compresa tra 3 e 6 anni, che offre un catalogo di circa ...

A Maker Faire il robot cucciolo iCub che interagisce con l'uomo : Ha fattezze bimbo di quattro anni ed è l'unico con pelle artificiale. Realizzato dall'Istituto Italiano di Tecnologia per studiare l'intelligenza artificiale applicata ai robot

Il robot che risolve il cubo di Rubik : E' Dactyl, il braccio robotico che riesce a manipolare il gioco. Un passo avanti per macchine industriali e di consumo più agili

Dactyl - il robot che risolve il cubo di Rubik con una mano sola : (foto: OpenAi) Si chiama Dactyl ed è un robottino che si è appena dimostrato in grado di risolvere il cubo di Rubik con una sola mano in 4 minuti. A raccontarlo sono i suoi ideatori dell’organizzazione non profit americana per la ricerca sull’intelligenza artificiale OpenAi, co-fondata da Elon Musk, secondo i quali il robot rappresenta un importante passo in avanti verso lo sviluppo di macchine ancora più agili, in grado di aiutarci ...