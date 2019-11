Fiorentina-Chiesa | è rottura | Commisso pronto ad aumentare l’ingaggio | ma basterà?

Giallo Fiorentina - Chiesa in panchina contro il Verona : problema fisico o c’è altro? : Nella giornata di ieri si è giocato il tredicesimo turno del campionato di Serie A, sono arrivate indicazioni anche per le zone basse della classifica, in particolar modo successo dell’Hellas Verona contro la Fiorentina e situazione sempre più delicata per il club viola. Il presidente Rocco Commisso è sempre più deluso dal rendimento della squadra, è stata costruita una squadra attrezzata per un buon piazzamento in campionato e la ...

Fiorentina verso il Verona - possibile formazione : in attacco Chiesa - Vlahovic o Boateng : Verona-Fiorentina vale tutto, o quasi, per Vincenzo Montella. Il tecnico viola domenica 24 novembre alle 15:00 si gioca una buona fetta di futuro. La società gli ha confermato la fiducia, ma senza un miglioramento in classifica l’ombra di Spalletti diventerebbe sempre più ingombrante. Il 9° posto con 16 punti a sei lunghezze dall'Europa League non basta a Commisso che ha in mente traguardi importanti per la sua presidenza viola. Montella balla ...

Fiorentina - il ds Pradè svela : “non abbiamo incontri per il rinnovo di Chiesa. Ribery? Ci è mancato” : Il direttore sportivo della Fiorentina ha parlato in occasione del 35° Premio Viareggio Sport, soffermandosi su Chiesa e Ribery Quattro giornate di squalifica scontate, Franck Ribery adesso è pronto a tornare in campo con la Fiorentina, impegnata domenica in trasferta contro l’Hellas Verona. Jennifer Lorenzini L’assenza del francese si è sentita eccome nelle ultime uscite, a confermarlo è il ds Pradé a margine del 35° premio ...

Fiorentina : sempre meno spazio per Pedro - Chiesa può traslocare sulla fascia : La Fiorentina inizia a pensare alla trasferta di Verona di domenica 24 novembre. Montella si gioca una buona fetta di futuro in un match che arriva al termine di un periodo molto difficile per i viola. Per questo il tecnico medita alcuni cambi di formazione in una squadra che ritroverà finalmente Ribery. Il francese torna a disposizione dopo le tre giornate di squalifica e sarà titolare. Peccato che per una buona notizia dalle parti di Firenze ...

Fiorentina - Commisso scatenato : il futuro di Chiesa ed i progetti per centro sportivo e stadio : “Il rinnovo di contratto di Chiesa? Per il suo rinnovo, come per quello di altri giocatori, ne parliamo. Puo’ darsi che lo faremo, puo’ darsi che non lo faremo. Il nostro lavoro e’ parlare, guardare, sentire e poi portare a termine le cose”. Sono le dichiarazioni del presidente e proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, nel corso di una conferenza stampa che è andata in scena al Franchi. “Non ci ...

Fiorentina-Lazio 1-1 live : Chiesa la pareggia - spettacolo al Franchi! : Fiorentina-Lazio live, le formazioni ufficiali – La Fiorentina arriva in serie positiva allo scontro con la Lazio. Sei partite senza sconfitta per i viola. La squadra di Montella vuole proseguire su questa scia per risalire posizioni in classifica. La Lazio, invece, è reduce dal pareggio in rimonta contro l’Atalanta. La squadra di Simone Inzaghi vuole mantenere posizioni importanti per lottare per obiettivi come la ...

Live Fiorentina-Lazio 1-1 Ribery inventa e Chiesa va il gol : è subito pareggio : Il posticipo domenicale del Franchi tra Fiorentina e Lazio chiude il programma della 9a giornata di serie A. I viola viaggiano a metà classifica con 12 punti conquistati fino a questo momento,...

Chiesa : ”Interpretazioni corrette su De Ligt ed in Fiorentina-Napoli per il rigore di Zielinski” : L’ex arbitro Massimo Chiesa è intervenuto in diretta a Radio Sportiva per commentare gli ultimi episodi arbitrali, tra i quali anche quello di Fiorentina – Napoli – riguardante il rigore di Zielinski– e di De Ligt in Juventus – Bologna. Queste le sue parole: SUL FALLO DI MANO “Personalmente credo che sia un problema di chiarezza del regolamento. Corretto annullare il gol di Tonali, corretta anche ...

Brescia-Fiorentina probabili formazioni : riecco Chiesa dal 1' - Corini con il dubbio Balotelli : BRESCIA FIORENTINA probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida tra Brescia-Fiorentina, match in programma questa sera allo stadio Rigamonti. Calcio d’inizio ore 20:45. Padroni di casa in campo con il solito 4-3-1-2, fuori Spalek, dentro Romulo nella posizione di trequartista. Nessuna novità in difesa, mentre a centrocampo Tonali agirà nelle vesti di […] L'articolo Brescia-Fiorentina probabili ...

Calciomercato Fiorentina - Pradé allo scoperto : “Futuro Chiesa e interesse per Ibrahimovic? Vi dico tutto” : Calciomercato Fiorentina – A margine della presentazione al Franchi del nuovo contratto di Lorenzo Venuti, 25enne toscano prodotto del vivaio viola, il ds della Daniele Pradé ha parlato del futuro di Chiesa e dell’interesse per Ibrahimovic. Queste le sue parole. “Chiesa? Spero che possa diventare un punto fermo anche della Fiorentina futura ma spero lo pensi anche lui. Non posso adesso sostenere che non sarà così, ma le ...

Brescia-Fiorentina - probabili formazioni : Chiesa in dubbio - è sfida fra Ribery e Balotelli : Il posticipo del Monday night dell’8a giornata di Serie A, lunedì 21 ottobre alle ore 20,45, propone un’interessantissimo Brescia-Fiorentina, partita che promette tante emozioni e diversi goal, vista l'alta qualità dei protagonisti dei due attacchi. Brescia: affaticamento muscolare per Martella Eugenio Corini non vede l’ora di tornare a giocare, dopo la pausa e la gara rimandata col Sassuolo per la morte del patron neroverde Giorgio Squinzi, ma ...

Fiorentina - infortunio per Federico Chiesa in Nazionale : l’esito degli esami medici : infortunio per Federico Chiesa in Nazionale: l’esito degli accertamenti strumentali esclude lesioni muscolo tendinee. Sospiro di sollievo in casa Fiorentina I club sono sempre più restii a far partire i giocatori per gli appuntamenti della Nazionale perchè, si sa, l’infortunio è sempre dietro l’angolo. Nella sfida di ieri fra Italie e Grecia, valevole per le qualificazioni ad Euro 2020, fra le file degli azzurri si è ...

