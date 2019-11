VIDEO Portiere Nardò | gol pazzesco in Serie D con un rinvio che finisce direttamente in

Matteo Voltolini - il VIDEO hard del portiere della Reggiana con la fidanzata nei bagni della discoteca diventa virale : “A filmarlo forse un giocatore di basket” : Ha passato la serata in discoteca con la fidanzata poi, presi dall’euforia del momento, si è rifugiato con lei nei bagni del locale e si è lasciato andare al sesso sfrenato senza accorgersi che qualcuno l’aveva seguito e stava immortalando tutta la scena con il suo smartphone. È quanto successo domenica sera al giovane portiere della Reggiana, squadra di calcio in Serie C, Matteo Voltolini e alla sua fidanzata, Juliette Ferrari, che ...

VIDEO hard con il portiere della Reggiana Voltolini : la società lo sospende per una settimana : Ventitre anni, professione portiere di calcio in forza alla Reggiana, Matteo Voltolini è stato sospeso per una settimana dal suo club. Che ha combinato? È vittima di una brutta storia legata a un Video porno in cui si vede proprio lui impegnato a fare sesso con una ragazza nel bagno di una discoteca. In pochissimo tempo il Video è diventato virale e la vicenda ha destato scalpore. Il calciatore, molto scosso per quanto accaduto, si è affidato a ...

VIDEO Champions League - il portiere Pyatov guadagna il calcio di rigore al 98' : lo Shakhtar completa la rimonta con la Dinamo : Dinamo Zagabria e Shakhtar Donetsk hanno pareggiato per 3-3 nel match di Champions League andato in scena ieri sera. I croati si trovavano sul 3-1 ma in pieno recupero hanno subito la furiosa rimonta degli ucraini: prima Moraes al 93′ e poi addirittura al 98′ il rigore trasformato da Tete. A procurare il penalty è stato il portiere Pyatov che era salito in area per cercare l’incornata vincente e che ha subito la gomitata di ...

Gol Ramsey - errore clamoroso del portiere russo : Juventus subito avanti [VIDEO] : La Juventus è già avanti. Al 4′ Ramsey ha portato in vantaggio i bianconeri. E’ clamoroso l’errore del portiere Guilherme, che si lascia sfuggire la sfera e permette al centrocampista di insaccare facilmente. Per il Lokomotiv dunque inizia male la sfida, in discesa invece per la squadra di Maurizio Sarri. 300th #UefaChampionsLeague goal for #Juventus. Free kick and #Ronaldo best love story ever. #FCLMJuve ...

Turchia - espulsione record : il portiere out dopo appena 13 secondi [VIDEO] : Incredibile episodio che si è verificato in Turchia e che riguarda un portiere. La partita di Serkan Kirintili, estremo difensore del Konyaspor è durata appena 13 secondi, il portiere si è fatto subito espellere durante la partita di lunedì contro il Yeni Malatyaspor, si è stabilito un nuovo record per quanto riguarda la Süper Lig turca. L’errore di Kirintili è stato piuttosto grave, nel dettaglio ha preso il pallone con le mani ...

Papera Reina - il VIDEO del clamoroso errore del portiere rossonero : Papera Reina – Il Milan è ancora sotto. Il primo tempo si è chiuso con il vantaggio del Genoa. Gol su punizione di Schone, ma c’è l’errore – evidente e determinante – di Pepe Reina, in campo dal primo minuto in sostituzione di Donnarumma, che ha avuto un problema nel riscaldamento. Il portiere spagnolo voleva bloccare il pallone, che gli è però scivolato dopo il contatto. Ecco di seguito il VIDEO ...