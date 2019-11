Imprese | WWF | “Il settore carta e imballaggi deve migliorare sostenibilità e offrire

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 25 novembre 2019) Il WWF ha pubblicato oggi il sestoEnvironmental Paper Company Index (EPCI 2019), un report realizzato per aumentare la trasparenza e la consapevolezza su come i settori della cellulosa, dellae deglipossono ridurre la loro impronta ecologica. L’EPCI (Environmental Paper Company Index) traccia le prestazioni dellein materia di approvvigionamento responsabile, processi produttivi, sistemi di gestione ambientale (EMS) e reporting. Questa valutazione precede l’importante traguardo del 2020, anno entro il quale molte aziende globali si sono impegnate ad eliminare completamente la deforestazione dalle loro catene di approvvigionamento. I settori della cellulosa e dellasvolgono un ruolo cruciale nel raggiungimento di questi impegni, poiché la crescente domanda di, in particolare di fibre vergini, aumenta gli impatti sulle foreste naturali, ...

LorisDonazzon : imprese settore carta - -