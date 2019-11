Ancelotti sempre più in bilico | emerge un nuovo nome tra i candidati a sostituirlo

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 25 novembre 2019) Secondo l’edizione odierna de Il Roma, la posizione di Carlosulla panchina del Napoli èpiù in. Alberto Zaccheroni potrebbe essere l’uomo giusto. Re Carlo è ormai indifendibile, scrive l’edizione odierna de Il Roma. In un anno e mezzo di panchina azzurra, uno dei più vincenti allenatori al mondo è stato messo alla gogna da critica e tifosi per l’andamento di un Napoli. In qualche altro club sarebbe già stato mandato a casa ma De Laurentiis vuole ancora aspettare. Non se la sente di esonerarlo adesso. Ma se dovesse continuare a non fare risultato allora l’addio sarebbe l’unica soluzione possibile. Sì ma poi sorgerebbe il problema di chi prendere al suo posto. L’unico stabilizzatore potrebbe essere Alberto Zaccheroni. La sua calma olimpica sarebbe il miglior viatico per far ripartire un gruppo che ha bisogno di tranquillità e di un ...

Maxbrak : @Torrenapoli1 Io sono tra quelli (sempre meno numerosi) che pensa che Ancelotti debba rimanere. In questo momento mi fido solo di lui - mikypocho000 : @offsidesquad @sscnapoli Tutti quelli che votano champions league non hanno seguito nulla del napoli quest estate.… - VincenzoIncagn3 : @pisto_gol Da dire anche che ancelotti quest'anno ne ha chiesto 1 solo giocatore, e come sempre ha comprato giovani… -