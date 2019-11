Maltempo | notte col fiato sospeso per le piene dei fiumi | un morto | centinaia di sfollati

Maltempo - crolla un palazzo a Maddaloni : famiglie sgombrate - “stanotte dormiremo in auto” : A causa della pioggia, questa sera, è crollato un palazzo disabitato in via Nino Bixio a Maddaloni (Caserta). Per fortuna non si registrano feriti e danni a cose ma sono state sgombrate per sicurezza, dai vigili del fuoco di Caserta, polizia municipale e carabinieri di Maddaloni, quattro famiglie, residenti nello stabile confinate con l’edificio ceduto. “dormiremo in macchina con mio figlio e mio marito, questa notte, perché ...

Maltempo - Reggio Calabria come Venezia : città completamente allagata dopo la tempesta della notte [FOTO e VIDEO] : E’ stata una notte tempestosa a Reggio Calabria, con pioggia torrenziale, vento di scirocco impetuoso, tuoni e fulmini come ampiamente annunciato dalle previsioni meteo dei giorni scorsi. Particolarmente colpita la zona Sud della città: in centro sono caduti 50mm di pioggia, a Morloquio 57mm, a Serro Valanidi 67mm, a Cardeto 88mm. Forti piogge anche nell’hinterland Nord con 68mm al laghetto di Rumia, 56mm a Sant’Alessio in ...

Maltempo - seconda notte di allerta rossa in Liguria : “Piogge - allagamenti e disagi a Savona - Genova e in Val Bormida” [FOTO] : “È passata la seconda nottata di allerta rossa in Liguria: ancora piogge con allagamenti e disagi diffusi, soprattutto su Savona, Val Bormida e Genova. Evacuate dalle loro abitazioni altre 23 persone, 9 a Sant’Olcese e 14 nella zona da Altare a Mallare a causa di due frane. La nostra sala della Protezione Civile è aperta h24 e continua a monitorare costantemente la situazione“: lo ha affermato il governatore della Liguria Giovanni ...

Maltempo - notte di paura al Nord/Ovest : 161 evacuati in Piemonte - 500mm di pioggia e 450 persone isolate a Genova - Savona sott’acqua - Alpi sommerse di neve [LIVE] : Situazione critica a Savona, dove da ieri sera sono caduti 283mm di pioggia. La pioggia alluvionale che cade senza sosta da oltre 24 ore ha allagato una parte della citta’ con l’acqua che ha superato la soglia dei marciapiedi. Molte vie sembrano corsi d’acqua. Il torrente Letimbro si e’ ingrossato e la protezione civile comunale ha deciso di chiudere tutti i ponti sul torrente. “Non uscite da casa“, e’ ...

Previsioni Meteo Milano : peggiora tra la sera e la notte - poi Maltempo forte nel weekend [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Milano – Mattinata caratterizzata da nubi basse, foschia e anche nebbia con tasso di umidità nei bassi strati sempre elevato, oltre il 90%. Non ci sono precipitazioni, però, ciò a causa della lontananza ancora dei nuclei perturbati più importanti alle medie quote e temporanea lievitazione della pressione anche al suolo, attualmente sui 1012 hpa. La circolazione, tuttavia, resta spiccatamente impostata sul tipo ...

Maltempo a Modena : chiude nella notte via Emilia est alla Fossalta : A causa degli alti livelli di Panaro, Tiepido e Grizzaga, dalle 22 a Modena verrà chiusa via Emilia est dal

Maltempo Toscana : notte tranquilla e situazione sotto controllo : Le piene dei fiumi, seppur lentamente, calano in tutta la Toscana: è quanto emerge dal punto effettuato stamattina presso la Sala operativa unificata della Protezione civile, secondo quanto comunicato dalla Regione. La ricognizione con i territori interessati dal Maltempo delle ultime ore ha dato un quadro in via di normalizzazione. A Pisa la situazione è sotto controllo, in nottata nessun problema particolare. La piena dell’Arno sta ...

Maltempo - tempesta di scirocco sull’Italia : piogge monsoniche e caldo anomalo - è una notte tropicale [LIVE] : E’ una notte di Maltempo tropicale sull’Italia: lo scirocco soffia impetuoso e porta temperature molto elevate nelle Regioni centrali tirreniche, come se fossimo in piena estate tanto che in piena notte abbiamo addirittura +21°C a Napoli, Pagani, Nola e Bacoli, +20°C a Caserta, Latina, Terracina, Fondi, Salerno, Positano e Battipaglia, +19°C a Roma, Guidonia, Tivoli, Pomezia, Tarquinia e Benevento, +18°C ad Avellino, +17°C a ...

Maltempo Liguria - frana nella notte a Zoagli : verifica alle condotte di Chiavari dopo gli allagamenti : Il Maltempo che la notte scorsa ha interessato la Liguria ha causato danni e disagi. In particolare una frana avvenuta questa notte nel Comune di Zoagli ha interrotto temporaneamente la strada sulle alture che collega i paesi di Cerisola e Semorile. A causa del Maltempo, alcuni massi rocciosi sono precipitati sulla strada da un terreno privato invadendo tutta la carreggiata. Non sono state coinvolte persone o abitazioni. dopo un intervento dei ...

Maltempo - in Alto Adige intere valli isolate : blackout nella notte per 60mila famiglie : Il Maltempo continua a creare disagi e danni sull'Italia da nord a sud. In queste ore la situazione più critica è in Alto Adige dove durante la notte tra venerdì e sabato un blackout elettrico ha lasciato al buio oltre 60mila utenze. A causa della neve intere valli son rimate isolate. Per oggi continua l'allerta rossa in Veneto ma anche allerta arancione su Provincia di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Abruzzo, Umbria e Molise.Continua a ...

