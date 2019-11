Vara fiume

Maltempo Liguria : fiume Vara esondato a Borghetto - famiglie evacuate : “Continua il monitoraggio della situazione in Liguria per l’allerta meteo, che nello spezzino è rossa fino alla mezzanotte di oggi. Massima attenzione nei Comuni di Casarza, Sestri Levante, Moneglia e alta Val di Vara, dove la pioggia ha causato l’innalzamento dei corsi d’acqua: il Vara in alcuni punti è esondato e una famiglia è stata evacuata, mentre anche a Sestri Levante la situazione è preoccupante“: lo scrive ...