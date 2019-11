Mohamed | italiano dell' Isis | Pronto a consegnarmi

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 23 novembre 2019) Fausto Biloslavo Koraichi è partito da Lecco 4 anni fa per la jihad Ha la nostra cittadinanza. È accusato di terrorismo «Sono venuto in Siria perché c'era la Sharia (la legge del Corano, ndr). Volevo vivere con la mia famiglia nel vero Islam, ma adesso sono prigioniero e ferito. Spero di tornare in Italia», sussurra a bassa voceKoraichi, classe 1985, che dalla provincia di Lecco ha raggiunto lo Stato islamico quattro anni fa. Cittadinodal 2013, di origine marocchina, è uno dei volontaria guerra santa super-ricercato per terrorismo internazionale. Barzan Jabar, la mia guida locale nelle battaglie per liberare le roccaforti del Califfato, l'ha scovato pochi giorni fa in una prigione dei curdi nella zona di Al Hassaka, nel Nord Esta Siria, dove sono detenuti circa mille combattenti, soprattutto stranieri. «Mi chiamoKoraichi e sono ...

